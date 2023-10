El 41% de las especies de anfibios están amenazadas de extinción

domingo, octubre 22, 2023

Este estudio presentó los hallazgos de la segunda Evaluación Global de Anfibios que evaluó a 8.011 especies para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por ejemplo, entre 1980 y 2004, las enfermedades y la pérdida de hábitat provocaron el 91% del deterioro de las especies

Los anfibios son los vertebrados más vulnerables del mundo debido a la pérdida de hábitat y los efectos ocasionados por el cambio climático.

La inversión en la conservación de los anfibios (incluyendo investigación) debe crecer de manera drástica y urgente para evitar más extinciones y revertir su declive.

Tres científicos ecuatorianos participaron en esta investigación analizando datos y evaluaciones de riesgo de extinción de las especies de Ecuador, los Andes tropicales y la Amazonía occidental.

El estudio que fue publicado recientemente en la revista científica Nature muestra que el cambio climático y la pérdida de hábitat están llevando a los anfibios al borde de la extinción. “Se analizaron más de 8000 especies de anfibios de todo el mundo, evidenciando que son el grupo de vertebrados más amenazado en el planeta”, explica el biólogo de la USFQ Diego Cisneros-Heredia, que formó parte del equipo de investigadores.

El artículo titulado “Ongoing declines for the world’s amphibians in the face of emerging threats” (click aquí para leer la publicación) es el resultado de varios años de trabajo de científicos de todo el planeta, en el cual participaron tres ecuatorianos; Mario Yánez del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), Mauricio Ortega de IKIAM, y Diego Cisneros-Heredia de la USFQ.

“En este proyecto estuve a cargo de los análisis de datos y evaluaciones de riesgo de extinción de las especies de Ecuador, los Andes tropicales y Amazonía occidental entre los años 2014 y 2022”, comenta Diego Cisneros-Heredia, quien pudo conocer que la situación de los anfibios en los países de América tropical es particularmente grave, “los efectos del cambio climático y la pérdida de hábitat son los factores que más impactan a su supervivencia a largo plazo”.

Una de las principales sugerencias que emite el estudio es la urgente necesidad de una mayor inversión para poder revertir las tendencias actuales, tomando en cuenta que en algunos casos se ha podido evidenciar que las estrategias de conservación han arrojado resultados positivos y alentadores en los signos de recuperación de estas especies.