Ministro advierte falta de presupuesto para desmantelar bloque petrolero en el Yasuní

En la provincia amazónica de Orellana, donde se ubica el Bloque 43-ITT, el No ganó con el 57,99% de los sufragios frente al 42,01% del Sí

El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, confirmó que seguirán extrayendo el crudo del bloque 43 ITT del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana, mientras se resuelva una duda sobre la reciente consulta popular.

Esa duda, dijo Alvite, se refiere a que quienes tienen la facultad de decidir sobre si se explota o no el Yasuní son los habitantes del lugar de la operación petrolera, en Orellana, donde se impuso el No.

Para ello citó el artículo 57 de la Constitución para aducir que “los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio”.

Así lo explicó la mañana de este jueves 24 de agosto del 2023 en una entrevista del programa Contacto Directo de Ecuavisa.

Solo elaborarán los planes de desmantelamiento

Esto no significa que no acatarán los resultados de la consulta popular reiteró, pero mientras la Corte Constitucional no aclare esa duda la explotación petrolera continuará.

Asimismo, mientras esperan esa respuesta elaborarán los planes de desmantelamiento de la infraestructura que permite la explotación petrolera y ponerlos en marcha.

Eso sí, dijo que ellos no presentarán este pedido de aclaramiento a la Corte Constitucional “porque no son parte de este proceso”.

“Sería preferible que alguna autoridad, la Corte o el Tribunal Electoral, nos diga cómo debemos proceder frente a esta decisión de la provincia de Orellana de negarse a cerrar los pozos del ITT”, dijo Alvite.

No hay presupuesto para el desmantelamiento

Santos Alvite también recalcó que el Gobierno no cuenta con el presupuesto para el proceso de desmantelamiento que cuesta alrededor de 600 millones de dólares.

“Entonces estos 600 millones de dólares tendrán que ponerse, supongo, en el presupuesto del próximo año”, indicó, “porque ya no hay tiempo para hacer una reforma presupuestaria”.

En este sentido agregó que esto le corresponderá al gobierno entrante que será en los próximos cuatro meses.

