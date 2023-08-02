Concejal de Salinas, César Pinoargote, amenaza de muerte en español e inglés

miércoles, agosto 2, 2023

El concejal del cantón Salinas César Pinoargote Rovello se vio involucrado en videos cuando hace amenazas de muerte a varias personas que se encontraban en dependencias de un condominio.

En un primer extracto se observa cuando el edil intenta arrebatar el celular a una mujer que lo grababa y debido a esto, ella termina cayendo sobre un muro.

Tras incorporarse, la autoridad continuó reclamando con el objetivo de quitarle el dispositivo, mientras varios trabajadores trataron de mantenerlo separado de la fémina.

En otro video, que dura más de dos minutos y medio, se escucha cuando amenaza de muerte a tres personas si se atreven a difundir un video.

“Escúchame bien. Grábame. Te amenazo de muerte a ti, a ti y a ti también. Si ese video se hace público, mira me voy a la cárcel y a mí no me importa irme a la cárcel porque yo soy loco”, mientras solicitaba la atención de las personas.

Posteriormente se arrodilló, se persignó para reiterar su amenaza y juró “por Dios” que cumpliría sus promesas.

“Te prometo que tú, tú o tú, o cualquiera de tu familia me los llevo al infierno y te lo estoy diciendo así no me quieras creer. Pues llorará tu familia (…) entraremos en una guerra frontal”, dijo Pinoargote, y agregó que no le importaba ir a la cárcel.

Acto seguido la tira al piso y luego la serie de amenazas de muerte.

En una parte del audiovisual, el edil, quien les reitera la situación de violencia que vive el país, además habló en inglés para que una persona extranjera que estaba en el sitio entendiera lo que manifestaba. En ese idioma repitió la serie de amenazas en contra de las personas presentes.

Según testigos, el conflicto se habría originado por la interrupción de servicios comunitarios por valores pendientes.

Trascendió que las personas amenazadas asentaron la denuncia ante la Fiscalía. En el documento consta que el inconveniente se originó ante una supuesta deuda en el edificio.