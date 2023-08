¡A luchar contra la corrupción!

miércoles, agosto 23, 2023

Con los recursos disponibles e inteligencia militar, la decisión gubernamental y el apoyo ciudadano, será posible en el tiempo, ir eliminando la falta de institucionalidad pública, la indefinición de acciones concretas a través de políticas públicas, la apatía ciudadana y la ingobernabilidad

Tiempo de lectura: 4 minutos

La corrupción es una característica de nuestros países. Transparencia Internacional, en su reporte Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2022 – IPC2022, incluye el análisis del nivel de corrupción, percibido por sus ciudadanos, en 180 países. Este índice IPC asigna un valor de 100 si es muy baja la percepción y 0 si es muy alta.

Al enfocarnos en Latinoamérica y El Caribe – LATAM, no es sorpresa que el país más corrupto sea Venezuela que aparece en el puesto 177 de 180 y con un puntaje solo de 14 sobre 100. Contrariamente, el menos corrupto es Uruguay con un puntaje de 74 sobre 100, fantástico. Está seguido de Chile cuyo puntaje alcanzó un 67 sobre 100. La clasificación de Transparencia Internacional – IPC2022, versa sobre “La falta de acciones audaces y firmes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas, está alimentando a las actividades delictivas organizadas, socavando la democracia y a los derechos humanos y amenazando los objetivos de desarrollo sostenible-ODS”.

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL INDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN – 2022 PUESTO PAIS PUNTAJE 1 URUGUAY 74 2 Chile 67 3 91 Colombia 39 4 94 Brazil 38 5 94 Argentina 38 6 101 Perú 36 7 101 Panamá 36 8 101 Ecuador 36 9 116 El Salvador 33 10 123 R. Dominicana 32 11 126 México 31 12 126 Bolivia 31 13 137 Paraguay 28 14 150 Guatemala 24 15 157 Honduras 23 16 167 Nicaragua 19 17 171 Haiti 17 18 177 Venezuela 14 FUENTE: Transparencia Internacional, IPC 2022 ELABORACIÓN: O. Pablo de la Torre

Nuestro querido Ecuador, puesto 101 y puntaje 36, está mucho más cerca de los países más corruptos, a saber, Nicaragua, Haití y Venezuela y muy lejos de los menos corruptos, Uruguay y Chile. Solo dos países, Uruguay y Chile, de los 18 analizados en la tabla, son países de baja corrupción. Es decir, casi el 90% de los países latinoamericanos son corruptos, muy corruptos. ¿Qué pasa en LATAM? ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Qué tenemos los latinos que somos tan corruptos?

Cuando el informe IPC2022 se refiere a “la falta de acciones audaces y firmes…”, me dice que se relaciona con institucionalidad del país, no solo a la administración de gobierno vigente y su capacidad o incapacidad. Pero al mismo tiempo, me dice que al no fortalecer las instituciones públicas, es una estrategia política o puede obedecer a una.

Si hoy día se realizará el cálculo del IPC2023, Ecuador podría caer significativamente en el ranking LATAM. Pues, cuando realicemos y comprendamos a profundidad los asesinatos políticos que se han cometido en Ecuador, podríamos encontrar muchas respuestas al por qué de la corrupción y por qué podría obedecer a una estrategia adecuadamente diseñada. No es al azar, no es casualidad, No creo.

La poca institucionalidad del sistema de justicia, de la policía nacional, de la administración pública obedece claramente a los intereses de la política corrupta, para su accionar en busca de prebendas personales y de grupos políticos. Una clara muestra es la Administración de Justicia, jueces corruptos que liberan presuntos asesinos y delincuentes, que sustituyen medidas cautelares, y aplican penas reducidas, entre otras. El caso del magnicidio de Fernando Villavicencio es otra clara muestra de la falta de institucionalidad.

Creo que se necesitan tres cosas, al menos, para lograrlo: Decisión, recursos (financieros, técnicos e inteligencia militar) y apoyo ciudadano. Es un trípode claro. Se alimentan unos con otros y se retroalimentan de forma progresiva.

El gráfico muestra el proceso a seguir. Bajo el supuesto de que la norma constitucional exista o permita el trabajo eficaz de la lucha contra la corrupción, el uso progresivo de la fuerza y que la justicia no se amilana, se podría definir un buen plan de acción para combatir decididamente la corrupción.

Existen dos variables permanentes o constantes que son indispensables. Inteligencia militar y recursos tecnológicos y financieros. Estas variables permitirían obtener información precisa sobre las actividades delictivas de organizaciones nacionales, internacionales y criollas, sus movimientos, sus integrantes, sus amenazas, sus activos, sus contactos, sus políticos asociados. Es decir, todo, construido progresivamente para no fallar y así eliminar los grupos.

Al mismo tiempo, las variables dinámicas son: Decisión y apoyo ciudadano. Decisión de la Administración del Gobierno de turno, para pelear con todo a la corrupción y el Apoyo de la sociedad, no solo para acompañar al gobierno, a la policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en la lucha; sino también, para canalizar las denuncias y proteger a las personas y sus familias de amenazas o retaliaciones futuras.

Con los recursos disponibles e inteligencia militar, la decisión gubernamental y el apoyo ciudadano, será posible en el tiempo, ir eliminando la falta de institucionalidad pública, la indefinición de acciones concretas a través de políticas públicas, la apatía ciudadana y la ingobernabilidad. El caso práctico a la vuelta de la esquina es Uruguay y las acciones que han emprendido durante años para luchar contra la corrupción de forma frontal. Ejemplo, la despenalización del consumo de marihuana, el aborto, la no prescripción de delitos sexuales, injuria y calumnia y la existencia de políticas públicas directas contra la corrupción.