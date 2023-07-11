LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Ecuador activa la vigilancia epidemiológica por el síndrome de Guillain Barré

Redacción
martes, julio 11, 2023
Tras un brote en Perú, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador ha activado la vigilancia epidemiológica. Conozca cuáles son los síntomas de este particular síndrome
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

Desde que en el vecino país de Perú se decretó una emergencia sanitaria por un inusual brote de casos del síndrome de Guillain Barré, Ecuador y la región ya se han levantado alertas.

El Ministerio de Salud Pública anunció que se ha activado la vigilancia epidemiológica de este síndrome, que afecta al sistema inmunitario del paciente, pues ataca a los nervios periféricos.

Es decir, que el sistema inmunológico se va en contra de los nervios que controlan los movimientos musculares, así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles.

El síndrome de Guillain-Barré puede aparecer con síntomas similares a los de una infección bacteriana o por virus.

En Perú se han reportado 165 casos y cuatro fallecidos en lo que va del 2023, pero ha causado sorpresa que en los últimos días de julio hay pacientes de manera consecutiva. Sin embargo, se desconocen las causas.

Existen expertos que señalan que el desencadenante sería el dengue, que está afectando a las regiones del norte de Perú.

En lo que va del 2023, en Ecuador se han confirmado 22, aunque no se han registrado e casos en las últimas tres semanas.

Una de las estrategias de prevención, señala la cartera de Estado, es fortalecer la vacunación contra la poliomielitis a nivel nacional.

¿Quién puede padecer Guillain-Barré?

Por lo regular, este síndrome afecta a personas de todas las edades, pero es más frecuente a adultos y del sexo masculino, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La mayoría de los casos, incluso los graves, se recuperan totalmente, aunque sí puede ser mortal. En los casos más graves, puede generar una parálisis casi total del cuerpo.

Síntomas

-Debilidad u hormigueo en las piernas, que puede extenderse a los brazos y cara.

-Parálisis de las piernas, los brazos o los músculos faciales.

-En los casos graves pueden verse afectadas el habla y la deglución.

-Del 3% a 5% de los pacientes con el síndrome mueren por complicaciones como la parálisis de los músculos respiratorios, septicemia, trombosis pulmonar o paro cardiaco.

Con información de La Hora

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Ecuador impulsa la inteligencia artificial con su primer concurso nacional de innovación
Solo cuatro países de América Latina y el Caribe son “seguros” según EE. UU. ¿y Ecuador?
Estados Unidos y Ecuador fortalecen sus relaciones bilaterales con foco en migración y crimen organizado
El FMI aprueba crédito de USD 1.000 millones para Ecuador, condicionado a reformas estructurales

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com