Ecuador activa la vigilancia epidemiológica por el síndrome de Guillain Barré

martes, julio 11, 2023

Tras un brote en Perú, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador ha activado la vigilancia epidemiológica. Conozca cuáles son los síntomas de este particular síndrome

Desde que en el vecino país de Perú se decretó una emergencia sanitaria por un inusual brote de casos del síndrome de Guillain Barré, Ecuador y la región ya se han levantado alertas.

El Ministerio de Salud Pública anunció que se ha activado la vigilancia epidemiológica de este síndrome, que afecta al sistema inmunitario del paciente, pues ataca a los nervios periféricos.

Es decir, que el sistema inmunológico se va en contra de los nervios que controlan los movimientos musculares, así como a los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles.

El síndrome de Guillain-Barré puede aparecer con síntomas similares a los de una infección bacteriana o por virus.

En Perú se han reportado 165 casos y cuatro fallecidos en lo que va del 2023, pero ha causado sorpresa que en los últimos días de julio hay pacientes de manera consecutiva. Sin embargo, se desconocen las causas.

Existen expertos que señalan que el desencadenante sería el dengue, que está afectando a las regiones del norte de Perú.

En lo que va del 2023, en Ecuador se han confirmado 22, aunque no se han registrado e casos en las últimas tres semanas.

Una de las estrategias de prevención, señala la cartera de Estado, es fortalecer la vacunación contra la poliomielitis a nivel nacional.

¿Quién puede padecer Guillain-Barré?

Por lo regular, este síndrome afecta a personas de todas las edades, pero es más frecuente a adultos y del sexo masculino, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La mayoría de los casos, incluso los graves, se recuperan totalmente, aunque sí puede ser mortal. En los casos más graves, puede generar una parálisis casi total del cuerpo.

Síntomas

-Debilidad u hormigueo en las piernas, que puede extenderse a los brazos y cara.

-Parálisis de las piernas, los brazos o los músculos faciales.

-En los casos graves pueden verse afectadas el habla y la deglución.

-Del 3% a 5% de los pacientes con el síndrome mueren por complicaciones como la parálisis de los músculos respiratorios, septicemia, trombosis pulmonar o paro cardiaco.

Con información de La Hora