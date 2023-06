La fuerza del Obi-Wan Kenobi

jueves, junio 1, 2023

Las sociedades acostumbradas a recibir dádivas del estado, no pueden mirar los problemas pues, los políticos disfrazan y distorsionan la realidad, para vender ilusiones y de esta manera que sigan otorgándoles el tan ansiado voto en las urnas y así permanecer en el cargo

Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver, así estamos y somos ciegos a la realidad en que vivimos, a los males que no aquejan, a los problemas que no podemos resolver, impávidos y conformistas.

Las sociedades acostumbradas a recibir dádivas del estado, no pueden mirar los problemas pues, los políticos disfrazan y distorsionan la realidad, para vender ilusiones y de esta manera que sigan otorgándoles el tan ansiado voto en las urnas y así permanecer en el cargo.

A través de las redes sociales pude tener acceso a una encuesta de Click Report de mayo 2023[1], posterior a la decisión del Sr. Presidente Lasso de acoger el artículo 148 de la Carta Constitucional y suprimir la asamblea, a los políticos ambiciosos y corruptos. Metodológicamente esta encuesta es cuantitativa, con una muestra aleatoria simple, con entrevistas cara a cara en hogares a mayores de 18 años, un total de 2.280 encuestas en Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Región Costa y Región Sierra (380 encuestas en cada uno), una representatividad del 95% y un margen de error del mas menos 3%. Hasta ahí bien. No se explica si las preguntas fueron abiertas o con posibles respuestas a ser seleccionadas. Si es la primera es responsabilidad directa del encuestado la respuesta. Si es la segunda, se podría decir que se presta a cierta manipulación. Pero asumamos que es la primera.

El diseño del reporte y su presentación facilita la comprensión de las respuestas y se enfoca en tres grandes temas: 1) los principales problemas percibidos por los ciudadanos entrevistados a nivel regional y provincial; 2) el impacto de la muerte cruzada; y, 3) la intención del voto. Esta combinación es un poco compleja, pero también asumimos que no hubo intencionalidad alguna.

No me voy a referir a todas las respuestas, sino solo a aquellas que llaman mucho la atención al analizar y correlacionar unas con otras y por lo contradictorio de los resultados obtenidos con las respuestas.

Veamos. Los principales problemas a nivel nacional son: 1) Delincuencia 37%; 2) Corrupción 20%; 3) Crisis Económica 12%; 4) Desempleo 11%; 5) Mala administración 9%; otras 11%.

La delincuencia es un problema serio, complicado de resolver por una administración de 4 años, porque incluye el narcotráfico y los carteles internacionales que están asentados en nuestro territorio. No nos olvidemos de la paz mafiosa acordada entre ese gobierno y los narcotraficantes, quienes reiteradamente han atentado contra el país y los ciudadanos, sembrando el desconcierto, promoviendo las pandillas, aumentando el microtráfico y la violencia entre los jóvenes.

Solo 2 de cada diez ecuatorianos entrevistados piensan que la corrupción es un problema. ¿O sea que, los otros 8 están bien con la corrupción generalizada del país? No es coherente pues el país está podrido a todo nivel, la corrupción campea, desde pedir una cita médica en las facilidades del estado hasta llenarse los bolsillos producto de las coimas y de las vacunas que se cobran. Desde la asamblea hasta el puesto en un mercado público y en todos los servicios públicos. ¿Es que no lo entienden? Por eso, no lo comprenden. Por el contrario, si 8 de cada 10 piensan que la corrupción no es problema nacional, entonces deberíamos estar muy bien, porque la mayoría son honestos y productivos y no debería haber delincuencia. No me cuadra.

Si sumamos la crisis económica, el desempleo y la mala administración, da un total de 34%, casi igual que delincuencia. La economía está saneada con tendencia al equilibrio fiscal, con la menor tasa de desempleo en muchos años y con un crecimiento del PIB positivo en 2 puntos. Pero 3,4 de cada 10 entrevistados expresan que estamos mal. Será que solo responden por responder, sin meditar. Puede ser. ¿Será que ese es el voto duro del correísmo? Puede ser. Llama la atención que no se haya identificado como problema el obstruccionismo político de la asamblea que genera desgobierno y entorpece la gestión de la administración del Presidente Lasso.

Como vivo en la ciudad de Quito, me referiré a las respuestas a las encuestas de la ciudad de Quito en Pichincha, asumo que debe ser así cuando se refieren a los problemas en la ciudad. No lo van a creer, pero para los quiteños que respondieron, la corrupción no es un problema. Después de la administración del maestro burdo y su sucesor, la corrupción no es un problema, no aparece entre los principales problemas de la ciudad. Los problemas según los encuestados son: 1) Delincuencia 30%; 2) Desempleo 23%; 3) Mala administración 18%; 4) Sicariatos 10%; 5) Drogas 7%; 6) Pobreza 4% y otros 8%. Si juntamos las respuestas de 1), 4) y 5) suma 47%. Es decir que 47 encuestados de 100 consideran que la inseguridad es un problema serio. El desempleo va en línea con el nivel nacional y la mala administración podrían ser los pésimos servicios municipales que se entregan a los ciudadanos. Pero la pobreza no es un problema, solo 4 de cada 100 encuestados cree que sí lo es. Terrible conclusión. Los quiteños se han acomodado a la corrupción, esta es su zona de confort. Prefieren no topar el tema y no buscar soluciones para evitar perder las prebendas alcanzadas. Esta es mi interpretación. Dejo a los lectores con las suyas, espero que disintamos.

Pero cuando analizamos a nivel personal, es decir lo que sienten los encuestados en carne propia y que afecta su supervivencia, la corrupción tampoco aparece como problema. Los principales problemas dicen que son: 1) Delincuencia 41%; 2) Desempleo 33%; 3) Acceso a salud 10%; 4) Problemas familiares 7%; 5) Acceso a educación 6%; y otros 4%.

Los mismos encuestados respondieron a las preguntas a nivel de país, de ciudad y personal, como es que a nivel personal el efecto es mayor en delincuencia y desempleo. Se podría entender que los problemas de acceso a salud y educación están en relación con la mala administración. Es inentendible, por lo menos para mí.

Cuando el reporte presenta los datos relacionados a las instituciones creíbles, solo 5 de cada 10 encuestados expresan tener confianza con las FFAA y la PPNN. Creen en los empresarios 4 de cada 10 y solo medio ciudadano o 4 de cada 100 o un niño cree en la asamblea. Resulta curioso el resultado ni las FFAA y peor la PPNN se libran. ¿Por qué? Si no hay corrupción, ¿por qué les califican mal? ¿Será porque no actúan ante la delincuencia? Pero ese es un problema de la Constitución aprobada por el correísmo que les tiene las manos atadas por el uso limitado de la fuerza. Incoherente ¿verdad?

Menos comprensible es el resultado de las preguntas relacionadas a la muerte cruzada. Por un lado, el 74% de los encuestados considera que su aplicación fue positiva para el país. Pero el 76% de los mismos piensan que la gestión del Sr. Presidente será peor. Increíblemente complicado, ¿verdad? ¿Por qué es buena para el país? ¿Por qué permite gobernar? ¿Por qué se fueron los corruptos y ambiciosos que no dejaban gobernar? ¿Por qué el Estado ahorraría decenas de millones de dólares por la suspensión de los honorarios para asambleístas, asesores, parientes y connotados? Entonces ¿por qué será peor la gestión del Presidente Lasso? Solo porque no es del correísmo.

Esta sensación se torna más inverosímil si reflexionamos sobre la intención del voto. ¿Primero por qué se introdujo esta pregunta? Los ecuatorianos no asimilaban el impacto de la muerte cruzada y su implementación y ya les preguntamos sobre las elecciones. Nuevamente inentendible. El 43% quieren votar por una propuesta del centro derecha y un 41% por centro izquierda, quiere decir que están cómodos con la Administración Lasso, centro derecha.

De los posibles candidatos, de los que pueden terciar en las elecciones exprés: Pérez tiene el 25%, igual que el bigotón, pero resalta Otto con el 23%, Fernando con el 19%, más abajo están Iza con el 15% y Lasso con el 14%. No incluyo al egocéntrico millonario a costa del estado porque no puede ser candidato, por más que los correistas quieren hacerle aparecer como el salvador. Por eso, para que el pueblo no se olvide del circo del correismo, organizan el 26 y 27 de mayo un festival de música. Qué coincidencia, la Prefecta de Pichincha organiza en el parque bicentenario, aprobado por el Alcalde Muñoz, el festival Pichincha Libertaria. ¿Qué es Pichincha Libertaria? Con artistas internacionales. Los recursos públicos siguen siendo utilizados para dar circo y no servicios.

¿Es posible que las encuestas sean manipuladas? Puede ser ¿Qué debemos hacer para que no lo sean? Analizarlas y discutirlas y así contribuir al buen entendimiento y posterior comprensión. Necesitamos mejorar la cultura de nuestros ciudadanos, reflexionando sobre los temas importantes y compartiendo el análisis para que se reduzca la posibilidad de que sean manipulados por Darth Vader y más vale que reciban el apoyo de la fuerza del nuevo Obi-Wan Kenobi. Ya es hora de parar el abuso.

