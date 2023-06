Ir con el celular al baño ocasiona estas enfermedades

sábado, junio 10, 2023

El celular se ha convertido en un elemento fundamental de la gente, pero llevarlo hasta al baño y usarlo puede producir daños en la salud

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Atrás quedaron los tiempos donde se entraba al baño con una revista. Actualmente, la dependencia por el celular ha hecho que mucha gente lo use inclusive en este espacio donde gérmenes y bacterias. Es por esto, que ir con el celular al baño puede afectar a nuestra salud.

Las superficies como inodoros, lavabos y cerraduras en los baños están cubiertos de materia fecal. Y aunque esta situación se puede controlar en casa con la limpieza continua; no es posible hacerlo en el trabajo o en lugares públicos.

Según estudios de la Universidad de Arizona, nueve de cada 10 teléfonos tienen un microbio causante de alguna enfermedad, y el 16% de ellos contiene materia fecal, ya que:

Cuando jalamos la palanca, pequeñas partículas del agua del inodoro —la cual contiene orina y heces— llegan a salpicar el escusado y otros muebles, donde con frecuencia apoyas tu teléfono. Los gérmenes que se impregnan en tu celular pueden transmitir salmonella, E. coli, estreptococo, hepatitis, gastroenteritis, norovirus y otras enfermedades diarreicas. Llevar el celular al baño es como no lavarse las manos, pues los gérmenes que quedan en el movil terminarán en todo lo que toques, incluso en tu comida.

«Los teléfonos se calientan un poco, dándole a las bacterias un ambiente cálido y agradable. Si la gente come cosas dulces y después manipula el teléfono, está dándole un mejor hogar a las bacterias”, señaló Ronald Cutler, microbiólogo de la Universidad Queen Mary de Londres.

Las bacterias mencionadas puede provocar enfermedades como: infecciones intestinales, tifoidea o salmonela.

¿Cómo desinfectar tu teléfono?

Aunque no lo hayas llevado al baño, tu celular debe ser desinfectado diariamente. Pero no, no basta con pasarle un trapito, lo ideal es utilizar alcohol o gel antiséptico y limpiarlo con una toalla, pañito húmero o papel higiénico.

Con información de La Hora