Hembras en celo, la nueva estrategia para búsqueda de Wilson en Colombia

La búsqueda en la selva Guaviare y Caquetá, en Colombia, continúa. Luego del rescate de cuatro menores de edad extraviados tras el siniestro de la avioneta en la que se transportaban, ahora el perro Wilson es el objetivo a encontrar.

Wilson es el can entrenado para operaciones especiales que tenía como misión encontrar a los menores de edad.

De hecho, la cumplió. Lesly, Soleiny, Tien y Cristin, ya en el Hospital, contaron que estuvieron varios días con Wilson, pero perdieron su rastro.

En este sentido, varias han sido las estrategias que han sido utilizadas por parte de las brigadas de búsqueda. Una de ellas es la inclusión de perritas en celo para atraer a Wilson.

Pedro Sánchez, comandante del Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, en un reporte ofrecido a Revista Semana señaló que en la selva aún permanecen 30 unidades con la misión de encontrar al perro.

Aseguró que esta puede verse complicada por la alta presencia de grupos armados al margen de la ley en la zona y que en caso de no ser encontrado, condecorarán al can por su “valiosa participación durante la operación”.

Explicó que la inclusión de las perras en celo es para atraer a Wilson hacia los comandos. “Colocamos una perrita en celo, pero Wilson está castrado. Al menos vamos a intentarlo, quién quita”, afirmó. Y dijo que la búsqueda seguirá “hasta que lo encontremos, un comando nunca deja atrás a otro comando”.

#EsNoticia | Continúa la #OperaciónEsperanza fase II en la búsqueda de nuestro canino Wilson. Son más de 70 hombres de las Fuerzas Especiales que recorren la espesa selva del #Caquetá y Guaviare con el objetivo de localizar a este Comando. (1) pic.twitter.com/jbCgd56IzA — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 16, 2023

¿Por qué se perdió Wilson?

Aún no está claro qué ocurrió con el can, solo que después de su desaparición fue visto dos veces por los militares a lo lejos. Al parecer, vivió un susto, pues su comportamiento cambió y no respondió a los llamados.

Es posible que se haya topado con algún animal y esto lo alterara. Sin embargo, no son más que especulaciones.

Lo cierto es que el 6 de junio, tan solo tres días antes del rescate de los niños indígenas, lo vieron, por lo que la esperanza sigue presente.