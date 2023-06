El sorprendente vínculo entre el intestino y el cerebro: Revelaciones de la Neurociencia

jueves, junio 22, 2023

El ciclo de conferencias Frontiers in Neuroscience II: How the Brain Senses brindó una diversidad de perspectivas científicas que demuestran cómo los alimentos que consumimos pueden afectar tanto nuestra salud intestinal como nuestra función cerebral

Durante siglos, hemos considerado al cerebro como el órgano maestro de nuestro cuerpo, responsable de nuestra capacidad de pensar, sentir y tomar decisiones. Sin embargo, los científicos han descubierto recientemente que existe un sistema de comunicación entre el intestino y el cerebro, revelando una conexión más estrecha de lo que habíamos imaginado. ¿Por qué es tan importante lo que tiene que decirnos esta conexión entre ambos órganos?

Históricamente, el intestino ha sido considerado como un simple órgano encargado de procesar los alimentos y extraer los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el intestino alberga una comunidad de billones de microorganismos y células que desempeñan un papel fundamental en la salud general del cuerpo y en el funcionamiento del cerebro.

Para dialogar sobre este tema y exponer las investigaciones y hallazgos de vanguardia, la USFQ organizó el ciclo de conferencias Frontiers in Neuroscience II: How the Brain Senses con expertos de Harvard University, Duke University, University of Kyoto, University of Cambridge y otras organizaciones.

Este evento reunió a 10 científicos el pasado miércoles 31 de mayo de 2023 en el Teatro Calderón de la Barca de la USFQ, en donde se presentaron estudios sobre proteínas en la dieta, cómo el intestino reconoce el alimento, fibras vegetales para modular la microbiota del intestino, incluyendo una charla sobre el acceso y democratización a la neurociencia.

Te compartimos un resumen con ideas importantes de algunas de las charlas que se presentaron en Frontiers in Neuroscience II: How the Brain Senses.

Sabiduría Visceral por Diego Bohórquez (Duke University)

“El intestino hace una representación rápida del alimento al momento de ser ingerido y lo comunica al cerebro”, comenta Diego Bohórquez, quien en 2014, junto a su equipo, lograron hacer una reconstrucción de una célula llamada NeuroPod que habita en el órgano digestivo. Ese experimento aportó al grupo una visión más global, “esas células tenían vida propia e interactuaban con otras células ubicadas en la pared intestinal, y al mismo tiempo, interactúan con el sistema nervioso”.

Diego explica que, junto a su equipo, realizaron experimentos con un ratón y encontraron que cuando el azúcar ingresa a las NeuroPod, éstas activan una descarga eléctrica y secretan glutamato, un neurotransmisor. Para el Sistema Nervioso Central, el glutamato es el principal mediador de la información sensorial, emocional y de memoria de las personas. Por lo cual propone que muchas de las decisiones, en especial el consumo de azúcar, se deben a nuestros intestinos.

“El cuerpo humano, en promedio, tiene 8.5 metros de intestinos, imagen toda la información que existe allí”.

Conoce más sobre el trabajo de Diego Bohórquez en https://gutbrains.com/

Democratizando la Neurociencia por Greg Gage (Backyard Brains)

¿Qué tan costoso es acceder a estudios de neurociencia y los aparatos que se utiliza para su investigación y diagnósticos? Greg y su organización buscan democratizar la tecnología de alta gama que se utiliza en este campo de la ciencia para que estudiantes de todo el mundo puedan investigar y estudiar, en especial, los estímulos que el cerebro recibe desde distintas fuentes.

“El cerebro es complejo, pero extremadamente fascinante. Necesitamos más personas interesadas en estudiarlo”, explica Greg y añade que 1 de cada 5 personas desarrolle un trastorno neurológico que en algunos de los casos no existe una cura.

El equipo desarrolla dispositivos de neuroingeniería que permiten usar el sistema nervioso para controlar computadoras y robótica. Greg realizó una simulación en vivo con dos asistentes de la sala en la que mostró cómo funcionan estos dispositivos y sus aplicaciones científicas.