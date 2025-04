Alausí: A días de finalizar la búsqueda hallan más cuerpos

viernes, junio 2, 2023

A pocos días de que terminen las labores de búsqueda de desaparecidos por el deslizamiento en Alausí del pasado 26 de marzo, autoridades continúan encontrando cuerpos. La tarde de este 1 de junio de 2023, equipos de rescate encontraron los cuerpos de cuatro personas más. Con esto, el número de fallecidos ascendió a 60, según la Fiscalía.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, hay 61 fallecidos, de los cuales 59 fueron encontrados en la zona cero y dos fallecieron en establecimientos de salud.

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo en su cuenta de Twitter, la mañana de este 2 de junio. Además, la institución informó que los cuerpos fueron identificados como Elena Y., Angelino C., Guillermo C. y Marlon C.

Según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, hasta el 1 de junio, todavía habían 14 personas desaparecidas. Además, el deslizamiento dejó 44 personas heridas, 581 personas afectadas y 1034 personas damnificadas.

Finalizan las búsquedas

El 1 de junio de 2023, las autoridades anunciaron que en ocho días se retiraría la maquinaria que trabaja en las labores de búsqueda a pesar de que aún hay más de una decena de personas desaparecidas. Esta noticia fue confirmada por el alcalde del cantón, Remigio Roldán, quien dijo que el retiro de la maquinaria se realizará para atender otras emergencias de Alausí.

Roldán aseguró que se están realizando las valoraciones correspondientes para emitir un informe en el que se detallen los costos por máquina en la zona cero. Pero, frente al anuncio, familiares piden que la búsqueda no se detenga hasta hallar a sus seres queridos. Blanca Maurizaca, familiar de desaparecidos, dijo que «necesitamos esas máquinas para concluir la búsqueda de nuestros familiares para que este trabajo concluya y nuestro dolor también».