¿Qué pasará esta semana en la U?

domingo, mayo 28, 2023

Las mejores universidades del país han programado una semana de actividades educativas del 29 de mayo al 4 de junio incluyendo podcast, maestrías, donaciones y eventos relacionados a la Corte Constitucional del Ecuador

Tiempo de lectura: 3 minutos

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil te invita a escuchar el episodio 15 del podcast ‘Vinculados Contigo’ Prácticas preprofesionales: ¿cómo debo prepararme?. ¿Estás a punto de comenzar tus prácticas preprofesionales en una empresa? ¿Qué aspectos debes considerar? ¿Cómo aprovechar esta oportunidad para asegurar un empleo futuro?

En este episodio cuenta con la presencia de Efrén Chiquito, psicólogo organizacional con una maestría en Gerencia y Liderazgo Educativo, quien también es profesor en la Facultad de Filosofía y analista de práctica comunitaria en el Vicerrectorado de Vinculación.

Recuerda que todos los podcasts se transmiten cada jueves por el dial de UCSG Radio, las redes sociales @ucsgye, @ucsgvinculacion y @ucsgradio. Además, en la cuenta de YouTube de la UCSG (@vicerrectoradovinculacionu99) y en la cuenta de Spotify (Vinculados Contigo – UCSG Radio).

🔗 http://YouTube: https://youtu.be/JaDVYUyGOOA

🔗 http://Spotify: https://spoti.fi/3IEYGPc

Universidad Andina Simón Bolívar

La Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador te invita al conversatorio ‘Los hongos como protectores del derecho a la vida’. En este evento, contaremos con la participación de Tatiana Gibertoni, Giuliana Furci, Felipe Álvarez, Paúl Gamboa y Ramiro Ávila Santamaría, quienes hablarán sobre la relevancia de los hongos en la preservación de la vida.

Fecha: 31 de mayo

Hora: 10h00

Lugar: Sala Manuela Sáenz

Para unirte al conversatorio, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3NJX5Lw

No te pierdas esta oportunidad de explorar el papel fundamental de los hongos en la protección del derecho a la vida.

Universidad San Francisco de Quito

La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) se complace en invitarlos a la segunda edición de ‘Frontiers in Neuroscience II: How the Brain Senses’, un ciclo de conferencias que abordará los últimos avances en neurociencia y la fascinante relación entre el intestino y el cerebro.

Tras la exitosa visita del Premio Nobel de Medicina 2021, Ardem Papapoutian y la gran acogida de sus conferencias, hemos organizado este ciclo de conferencias con expertos de renombradas instituciones como Harvard University, Duke University, University of Kyoto y University of Cambridge.

El evento está dirigido a médicos, ingenieros, biólogos, biotecnólogos, neurocientíficos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, pacientes y divulgadores científicos interesados en la relación intestino-cerebro y los misterios que estos órganos abarcan.

Detalles del evento:

Fecha: Miércoles, 31 de mayo de 2023

Horario: 10:00 a 16:00

Universidad Técnica Particular de Loja

La UTPL Misiones Universitarias se complace en invitar a la comunidad a participar en la campaña de donación por el Día del Niño. Esta iniciativa, liderada por el Voluntariado Idente UTPL, tiene como objetivo apoyar a las niñas y niños de los centros donde realizan su labor.

Hasta el 30 de mayo, se recibirán donaciones de juguetes, ropa, libros, material escolar y otros artículos que puedan brindar alegría y beneficio a los pequeños beneficiarios. La intención es hacer de este día una ocasión especial, llena de sonrisas y regalos para los niños.

La solidaridad de la comunidad es fundamental para el éxito de esta campaña. Quienes deseen contribuir pueden acercarse a la sede de la UTPL Misiones y dejar sus donaciones en el punto de recolección establecido.

https://twitter.com/utplmisiones/status/1660643430182027266?s=20

Universidad Casa Grande

La Corte Constitucional del Ecuador y la Universidad Casa Grande tienen el honor de invitar a la comunidad a participar en la conferencia titulada ´El control constitucional de los estados de excepción´. Este evento se llevará a cabo el próximo jueves 1 de junio a las 10:00.

Durante la conferencia, se abordarán temas relevantes relacionados con el control constitucional de los estados de excepción, ofreciendo un espacio de análisis y reflexión sobre esta importante temática.

Para asistir a la conferencia, es necesario registrarse previamente a través del siguiente enlace: [Enlace de registro:]. Una vez completado el registro, se proporcionarán los detalles de acceso al evento.

Universidad Ecotec

La Universidad Ecotec se complace en invitar a todos los interesados a registrarse en el Trimestre Especial 1 – 2023. El periodo de inscripciones estará abierto desde el 22 de mayo hasta el sábado 10 de junio.

El inicio de clases está programado para el 12 de junio, por lo que es importante realizar el registro a tiempo. Para hacerlo, los estudiantes pueden acceder a Atrium y seleccionar las materias disponibles.

Para mayor comodidad, se recomienda ingresar a la página web http://atrium.ecotec.edu.ec, desde donde se podrá realizar el registro de manera sencilla y rápida.