Crisis política en Ecuador

El autor

Somos estudiante que como tú, sentimos una profunda pasión por el campo de la ciencia política.

A lo largo de los años, hemos leído, debatido, estudiado y comunicado nuestras ideas con nuestros amigos, vecinos y familiares. Sin embargo, nunca se nos había presentado la oportunidad de crear un blog que tenga como único propósito la difusión de ideas políticas.

Y lo mejor de todo, es que tú también puedes participar.

Si quieres publicar un artículo con nosotros, dando tu opinión sobre algún tema político, contáctate con alguno de los coordinadores y con gusto te ayudaremos.

Pero si te has decidido a publicar algo o tienes algo escrito pero no sabes por donde difundirlo, no te preocupes, te dejaremos unas breves instrucciones para que juntos construyamos esta página web.

Antes de escribir siempre es importante definir un tema.

Una vez definido, tenemos que asfixiarnos de información para tener un entendimiento profundo sobre el tema que hemos elegido.

Una vez hecho esto, podemos proceder a redactar nuestro texto.

Así que ¡Ánimo!