¿Cómo es el verdadero rostro de Jesús, según la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial (IA) ha tenido un impacto en la sociedad e incluso hay quienes temen que esta tecnología pueda ser una amenaza para el futuro.

Una de las funciones de la IA, además de responder diversas interrogantes, es ser capaz emular características de las personas.

En esta ocasión, un internauta utilizó la inteligencia artificial para simular cuál sería el verdadero rostro de Jesús de Nazaret.

Las verdaderas características de Jesús

Históricamente, Jesús ha sido retratado como un hombre de pelo castaño, tez blanca y ojos azules. Dicha imagen, divulgada en todo el mundo, ha sido cuestionada por los historiadores debido a que no posee las características de alguien originario de Medio Oriente.

“Los evangelios no lo describen físicamente, no dicen si era alto o bajo, guapo o fuerte. Lo único que dicen es su edad aproximada, unos 30 años”, señaló la historiadora neozelandesa Joan E. Taylor, autora del libro “¿Cómo lucía Jesús?”.

Considerando las características de los habitantes de Medio Oriente en el siglo I, Jesús debió tener cabello y ojos oscuros, además de piel morena, consignó la BBC.

“Los judíos de la época eran biológicamente similares a los judíos iraquíes de hoy en día, así que creo que (Jesús) tenía cabello marrón oscuro a negro, ojos castaños, piel morena, un hombre típico de Oriente Medio”, detalló Taylor.

Así sería Jesús, según la IA

La cuenta de TikTok @theaidrawing, dedicada a generar contenido con base en la inteligencia artificial, mostró que la verdadera imagen de Jesús sería la de un hombre de piel morena, ojos marrones y pelo oscuro, lo que coincide con las proyecciones de los historiadores.

Dicha imagen, además, tiene las características de una simulación realizada hace casi tres años.

El fotógrafo profesional de origen neerlandés, Bas Uterwijk, creó la cara de Jesucristo con IA en 2020, la cual también contiene los rasgos étnicos que existían en Oriente Medio hace 2 mil años.

