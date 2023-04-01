Campaña de Trump recauda $4 millones en un día tras su imputación

sábado, abril 1, 2023

De momento, Trump, que anunció su candidatura en noviembre, es el principal aspirante a obtener la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La campaña para la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2024 recaudó más de 4 millones de dólares en las últimas 24 horas, después de conocerse la noticia de que el exmandatario ha sido imputado por un gran jurado de Nueva York por el caso del pago a la actriz porno Stormy Daniels.

«Más del 25 % de las donaciones vinieron de nuevos benefactores», explicó la organización este viernes en un comunicado.

Según la campaña, el montante medio de las donaciones es de 34 dólares.

Poco después de conocerse la imputación, varios medios de EE.UU. publicaron un correo enviado por la organización tratando de aprovechar la noticia para generar impulso en la recaudación.

«Se los prometo: esta Caza de Brujas le explotará en la cara a (el presidente de Estados Unidos) Joe Biden», decía el mensaje.

Varios cargos republicanos, como el probable aspirante presidencial y vicepresidente durante la Administración de Trump (2017-2021) Mike Pence, sugirieron el jueves que la imputación del exmandatario responde a motivos políticos y acusaron al fiscal encargado del caso, Alvin Bragg, de tener motivaciones partidistas.

La decisión de imputar a Trump, sin embargo, la tomó el gran jurado de Nueva York, no el fiscal.

De momento, Trump, que anunció su candidatura en noviembre, es el principal aspirante a obtener la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024.

Sus dos probables mayores contrincantes, Pence y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no han anunciado de momento si competirán, pero ambos han sugerido que tomarán una decisión pronto. EFE