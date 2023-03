jueves, marzo 2, 2023

Lo que hace serie seria, lo que engancha muy particularmente y lo que recomienza cada vez

Tiempo de lectura: 6 minutos

Nuestra revista de psicoanálisis de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano # 10, Bitácora Lacaniana, aparece con fecha: julio del 2022. Y en efecto, ese entonces “archivo PDF” debió irse a Grama antes, lo suficientemente antes para que la diagramación, las últimas revisiones, la inscripción en el ISBN, la impresión, puedan tener lugar. Un trajinar, en ultimísimo término de Raquel Cors (Directora Responsable), Gloria González (Directora de la Publicación) y Alejandra Glaze (Contraparte de la Editorial). Esto, después de meses de recopilación de textos posibles de ser publicados, una edición minuciosa, tediosos ajustes a las normativas, y una selección, entre todo ese material, de lo que constituiría esta revista de Escuela: no sin las erratas, pero a tiempo.

Los tiempos son los tiempos de la Escuela. La Bitácora debía estar disponible en la Librería de nuestras Jornadas, y lo estuvo. Así, lo que más recuerdo es octubre en Guatemala, por la satisfacción de tener ya la revista en nuestras manos por primera vez. Y por los encuentros. En una foto con Gloria y Paulina Salinas, yo mostraba mis diez dedos, en medio de abrazos. Pronto, compartimos la alegría por el chat del Comité Editorial y celebramos con Laura Arciniegas, Giancarla Antezana y Joaquín Carrasco. ¡Habíamos cumplido! ¡Salió![ii]

Pero eso sólo podía durar un instante no eternizado, porque: ¿podemos respirar aliviados, después de que saliera “en circulación” tremendo número, y no me refiero a su volumen (352 páginas)?

No. Podríamos decir, siguiendo un duradero[1] eslogan político local: “¡Esto recién empieza!”. Y bien, en virtud de la precisión analítica, hay que decir que no empieza, sino que recomienza, y que una revista así no “circula”, pues ya saben que, cuando se hace circular, Lacan indica que es la policía la que oficia diciendo “¡Circulen, circulen!”. Esta revista, aunque contiene lo que podrían considerarse “documentos oficiales”, y lo son: discursos, orientaciones políticas, lecturas y flechazos, y documenta, sí, bastante de lo que ha constituido la vida de la Escuela: no es un archivo muerto, es un llamado a Recomenzar.

Así, a continuación, anoto tres asuntos que quiero comentar o recomenzar…

Un recomenzar que ya habitamos, ¿tenemos pendiente saber decirlo?

Tengo la impresión de que “Recomenzar”, como título de este número, no estuvo de entrada, sino que advino como un relámpago de interpretación a destacarse de entre todo ese texto. Así, cuando se decidió el título de esta edición concreta, se decidió el sentido, pero no el del S2, sino en tanto que orientación. Ahí las piezas del engranaje empiezan a cobrar su lugar, peso y relevancia; y el material puede leerse de otro modo, ya no sólo buscando esas erratas: las que siempre habitarán las publicaciones. Las que siempre nos habitarán.

En esta edición agregamos subtítulos a las Secciones existentes como acaso enganches pulsionales particularizados, y elegimos citas que abren y escanden la lectura. Lo remitiría hoy a lo que precisa Miquel Bassols: “La topología implícita en este mar siempre recomenzado implica que la experiencia pueda volver a retomarse en un punto cualquiera, pero hace falta que sea un punto en particular” (BL, p. 11). También se deseó que la Bitácora Lacaniana tuviera cambios en su imagen, que sea vista de modo renovado.

Y si bien “Recomenzar” permitió enlazar lo antes mencionado, me ha parecido un significante enigmático —lo comenté con la Comisión de Biblioteca, algunos colegas aquí presentes y otros conectados. Aquí me permito decir, en dirección a nuestras próximas Jornadas, que un enigma es una modalidad de la interpretación; que Joyce sea el escritor del enigma, lo dejamos para otra ocasión. Una solución a esta suerte de enigma del recomenzar no lo llevo por la vía del hábito sino del habitar, pues se trata de un recomenzar que ya habitamos, sobre el que quizás nos falta aún saber decirlo mejor, parafraseando a Miller cuando dice: “analizar al parlêtre es lo que ya hacemos, […] tenemos pendiente saber decirlo”.[2]

¿Es así? ¿Tenemos pendiente saber decir del recomenzar que ya habitamos?

2. ¿Usted quiere saber cómo recomienza la NELcf, y eso qué implica?

En vías de la difusión de la BL 10 por NEL Noticias, propuse al Comité Editorial una provocación para nuestros colegas y aficionados al psicoanálisis: ¿Quieres saber cómo recomienza la NELcf? La respuesta era: ¡A conseguir la BL 10, allí hallarán algunas respuestas! Y sólo si ponen de su parte, claro está. Del referido ¿quieres saber lo que piensa la Escuela Freudiana de París? a nuestra cuestión, ¿Quieres saber cómo recomienza la NELcf?: el “recomienzo” viene al lugar del “pensamiento”, el “cómo” avanza sobre los porqués.

La NELcf no “empieza” como decía el eslogan político, fue creada en el 2000 con Miller presente, y miembros de nuestra Escuela hoy conectados, lo atestiguaron. Quizás incluso sea válido apelar aquí al Seminario dictado por Miller en Bogotá: “Estructura, desarrollo e historia”, para leer mejor lo nuevo. Para decir de nuestras coordenadas actuales, Raquel Cors recurrió en Mutatis Mutandis a la Conferencia de Madrid, haciéndose eco del “Recomencemos” de JAM; así, para Raquel la NELcf renace con nuevos Estatutos en el Año Cero y ella precisa que se trata de “un acto de Escuela que (…) da para sostenerse de aquí en más. [Es] Un sostén firme y serio (…)”. (BL 10, p. 60).

La NEL para recomenzar tuvo que despertar, consentir a una interpretación, inscribirse en el Otro (como la BL al ISBN). Y esa interpretación llegó en un encuentro “fuera de serie”: las Primeras enseñanzas del pase de la Escuela Una en la NEL. Sólo así se puede circular de otra manera, no en círculos sino en oleadas, con nuevas escrituras (y no sólo de Estatutos). Marcela Almanza en su Discurso de Presidente Saliente hace notar que abrirse a un nuevo modo de funcionamiento trae efectos en el lazo, y destacó que asistimos a un momento de recomienzo, un momento histórico.

Recién llegados al “CF”[iii], la pregunta se torna: ¿qué implica recomenzar? En la BL 10 hay respuestas-apuestas, el consentimiento a: lo nuevo en el gusto (Alejandro Reinoso), al susurro real (Marta Serra), a lo femenino reverberante (Ana Viganó, a propósito de Frida), al hacer sin ser (Florencia Shanahan), a arrancarle a la necesidad la frescura de la contingencia (Lizbeth Ahumada), a rodear los impases en cartel: que es el sostén de la Escuela Una, permutativa (Antonio Aguirre).

3. Cuando ya es en serio: del sostener ante el permutar y el habitar.

Entonces están “el sostén firme y serio” y “el sostén en una Escuela permutativa”, lo “fuera de serie” y lo fuera de serio. Así, cuando salió la publicidad de la presentación de la Bitácora Lacaniana 10, exclamé: ¡Ya es en serio! Y si Miller es crítico a lo a-histórico, me parece de lo más serio poner en serie esta publicación. Hay varias, las de la propia BL, la 8, 9 y la 10, o “Contingencia e invención: repensando la experiencia”, “Recomenzar” y la por venir. La de “La lógica del fantasma”, los Primeros Escritos y El nacimiento del Campo Freudiano… O la serie de las presentaciones de libro: “El psicoanálisis en singular”, “Enlaces”, donde Palomera habló de arrancarle el rizo al libro, no la risa, y esta: la tercera. Tercera que es hoy la primera.

Así llego a otra serie, la de las tres publicaciones en las que trabajé el año pasado, donde el asunto es para qué (me/ nos) han servido: 1) “El factor actual de la Ética psicoanalítica”, para elaborar un duelo, para volver los restos de una enseñanza compartida en el CID un objeto “factor actual”: en una edición dócil a la estiloética[iv]. 2) La revista F-ilia 5 de la Universidad de las Artes fue un inventario de invenciones, de sutiles soluciones y anudaciones ante el desarraigo contemporáneo, no sin arte y psicoanálisis; allí operé como una editora adjunta: grapando[v].

3) Formé parte del Comité Editorial de esta BL, y a mi modo de leer, esta publicación de Escuela está hecha para producir en un trasfondo oceánico, incógnito: no necesariamente tsunamis, pero sí oleadas de decires resonantes, re -percusiones e incluso sal-picones de transferencia negativa. Provocar remolinos de vértigo, pequeñas marejadas; pero no indiferencia, si se suscita desde una posición comprometida. Lo han mostrado Paola Cornú, Gladys Martínez, la Biblioteca de NELcf Guatemala, Susana Dicker, Felipe Maino[vi]… La aspiración es que suscite una conversación en las secciones sobre este recomenzar de la NELcf y sus implicaciones éticas, políticas, clínicas. Y si se trata de una Escuela que Recomienza: he allí la necesidad de analizarla, apuntó bien Adolfo Ruiz.

Para concluir, las olas del recomenzar nos remiten a lo pulsional: no serán las del feminismo, pero producen canales inéditos para dar cauce al malestar. Es preciso que el cuerpo sea sensible, para que eso no resbale como el agua en las plumas de los patos. Aquí quiero anotar una sutileza de lo femenino: de Una Sola gota del mar que recomienza, depositada en la BL. Marcela Almanza testimonia uno de los pasajes más bellos publicados: del “(…) agua/ llanto que arrasa a la gota vital que horada con un estilo que (la) causa y que causa, también, a algunos otros”. (p. 245).

Este índice de lo real vital y otras gotas, una a una, habitan la Bitácora Lacaniana; quienes conformamos la Escuela la habitamos, entonces la equivoco y llamo: La Habitácora Lacaniana.

[1] Y hace poco, acabado eslogan…

[2] Miller, J.-A. “El inconsciente y el cuerpo hablante” (2016).

[i] Intervención en la presentación de la Bitácora Lacaniana 10, “Recomenzar”, que tuvo lugar el 25 de febrero del 2023 de modo presencial y en conexión por Zoom. Evento organizado por la Secretaría de Bibliotecas de la NELcf, a cargo de Liliana Bosia, y Gloria González, Directora de la publicación.

[ii] Pueden adquirirla en la Librería de la NELcf Guayaquil, en cada una de las Secciones de la NELcf y por: https://www.gramaediciones.com.ar/cl/productos/bitacora10/

[iii] La sigla de la Nueva Escuela Lacaniana de ahora en más es NELcf, Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano. El nuevo logo no alcanzó a aparecer en esta edición.

[iv] https://dialoguemos.ec/2022/09/una-psicoanalista-editora-mujer-docil-a-la-estiloetica/

[v] https://dialoguemos.ec/2022/09/un-psicoanalista-editor-docil-a-la-letra/

[vi] Ya aparecieron las ola de Paola Cornú y Gladys Martínez, las otras ya irán apareciendo…