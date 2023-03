Salarios al alza en un contexto pospandemia

Los autores destacan que: “El salario mínimo subió de $ 170 en 2007 a $ 425 en 2022, representando un aumento acumulado en términos reales de 54,6%. La evolución de la productividad laboral de los trabajadores formales -que son quienes se benefician directamente de incrementos en el salario mínimo- por el contrario, ha permanecido en constante descenso desde 2008, siendo actualmente casi 20% menor que en 2008”, un contraste muy llamativo para un mercado laboral.

Los autores enfatizan que “la contracción pronunciada de productividad entre el tercer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2012 coincide con la ola de reformas de formalización de trabajadores aplicadas entre 2009 y 2013. Esto implica que el aumento en el número de trabajadores formales no trajo consigo un incremento de la producción de la misma magnitud. A pesar de esas reformas se observa una reducción en el número de trabajadores formales tan solo dos años después de realizadas, al final de la bonanza petrolera en 2015, y particularmente luego de la pandemia (Gráfico 7). Esto trajo consigo un aumento en la productividad debido a la salida del sector formal de los trabajadores menos productivos, entre ellos los jóvenes y aquellos con bajos niveles de educación. Es decir, la productividad del sector formal varía fundamentalmente como consecuencia de la entrada y salida de este sector de los trabajadores menos productivos”.

“La productividad se mueve en línea con el ciclo económico. Luego de aumentar de manera consistente entre 2008 y 2014, la productividad se ha reducido de tal forma que para 2021 fue similar a su nivel en 2008. Los salarios, por su lado, no siguen al ciclo económico, sino que son rígidos. Así, los elevados incrementos salariales hasta 2014 abrieron una brecha importante entre el salario por hora y la productividad, pese a que la productividad crecía en un periodo de boom económico. Después de esto, debido a la rigidez salarial, la brecha se incrementó a medida que la productividad caía”, señalan los autores en su análisis.

Grijalva y Uribe destacan el análisis de Porter. “Hace casi 20 años, en su análisis de los determinantes microeconómicos de la competitividad -que fue el inicio del índice de competitividad global- Por-ter (2004) analizó la relación entre PIB per cápita y competitividad empresarial. En este contexto, el autor encontró que el nivel de competitividad empresarial del Ecuador no predecía un PIB per cápita tan alto como el observado. En otras palabras, los ecuatorianos recibíamos un ingreso más alto que lo que nuestra competitividad permitía. La razón principal para ello era –y sigue siendo– el ingreso petrolero (cuyo precio aumentó), que genera riqueza en el corto plazo sin contribuir a la mejora de productividad y competitividad de largo plazo.”