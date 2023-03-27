Recuperados 22 de los 24 vehículos sustraídos el fin de semana

lunes, marzo 27, 2023

La Policía Nacional recuperó hasta el medio día de este lunes 15 vehículos más los 7 del fin de semana. Los automotores fueron sustraídos el pasado sábado 25 de marzo de las bodegas del grupo Casabaca

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Policía Nacional confirmó este lunes 27 de marzo de 2023 que se recuperó la mayoría de vehículos robados en una concesionaria en Quito.

La Institución dijo que el resultado se logra “gracias a los protocolos de seguridad que se activaron a escala nacional y en las fronteras” de Ecuador.

Los agentes localizaron 15 vehículos de alta gama. Entre ellos estaban automotores tipo SUV y camionetas doble cabina. Todos estaban dentro de un terreno en la parroquia de San Antonio de Pichincha, al noroccidente de Quito.

La Policía difundió la información a las 11:47 de este lunes, cuando se cumplen dos días luego del robo, en Quito.

El ministro del Interior, Juan Zapata, indicó en su cuenta de Twitter que los resultados investigativos permitieron recuperar esos 15 vehículos.

Los equipos especializados continúan con las pericias, a fin de recuperar todos los automotores y poner a orden de la justicia a los responsables de este hecho delictivo, señaló la Institución. Además, agradeció “la confianza y la colaboración de la empresa con la Policía Nacional para llevar adelante las investigaciones”.

Antecedentes del robo

Según informó Zapata, en radio Sucesos, el robo se produjo a las 19:00 del sábado 25 de marzo. Pero la alerta a la Policía llegó en la madrugada del domingo 26 porque antes un grupo de sospechosos neutralizaron a los guardias de seguridad de la empresa.

La tarde del 26, la Policía informó que se localizaron siete vehículos. Las autoridades los ubicaron en distintos cantones: Santo Domingo, Quevedo y al sur de Quito. Esos se suman a los 15 automotores más que se encontraron este lunes.

¿Por qué robaron los vehículos?

La Policía investiga distintas hipótesis sobre los motivos del por qué los sospechosos robaron las camionetas y los vehículos SUV nuevos en la concesionaria.

Según, Zapata presume que buscaron vehículos nuevos con el fin de blindarlos y utilizarlos en enfrentamientos con la Policía.

Con información de El Comercio