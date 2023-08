Tiktoker experto en aromas revela los errores más comunes al ponerse perfume

sábado, febrero 11, 2023

Un tiktoker, experto en aromas, hizo un video explicativo y ya tuvo más de dos millones de reproducciones; el paso a paso

Perfumarse es un verdadero arte que se debe aprender para que la fragancia utilizada cumpla su efecto: que se note pero no de manera abrumadora y que se prolongue lo máximo posible en el tiempo.

Un tiktoker que se dedica a dar consejos sobre el universo de los aromas en esta ocasión se hizo viral tras publicar un clip en el que muestra los errores más frecuentes al momento de colocarse perfume. Matías Ross, alias @rossperfumes en la plataforma, señaló los vicios que solemos tener cuando usamos una fragancia.

El video generó una revolución con más de 10,6 millones de visualizaciones. Además, el clip acumula más de un millón de likes y alrededor de dos mil comentarios.



Matías Ross enumera las peores formas de aplicarse fragancias

Aplicar en la parte central de cuello. El as de los perfumes explica el primer típico error que cometemos: “Esta es la principal razón de por qué la gente dice que no siente su perfume”, subraya. Además, el experto señala que este método puede producir fatiga olfativa.

Aplicar perfume en el aire y caminar hacia él. “Es una excelente forma de desperdiciar tu perfume”, bromea el tiktoker. Ross señala que, aunque sea menos de un segundo, las partículas de perfume ya se han esfumado mientras damos el primer paso.

Aplicar la fragancia muy cerca de la piel. El especialista relata que la distancia perfecta para aplicarse perfume es entre siete y doce centímetros de la piel.

Aplicar en la muñeca y hacer fricción. Tras referirse a que es una de las formas más universales que existen, Ross cuenta que es tan repetida como errónea: “Si haces esto, arruinas las moléculas del perfume”.

Entre los más de dos mil comentarios, se destacaron una gran mayoría refiriéndose a que acababan de darse cuenta de que toda su vida llevaban haciéndolo mal: “Hasta para ponerme perfume no sirvo” y “Ahora resulta que tampoco sé echarme el perfume. No se me da nada bien en esta vida”, fueron los mensajes más representativos. Otros también pidieron que “diera soluciones y no problemas” y que muestre la forma correcta de hacerlo.

El sencillo truco para que el perfume dure todo el día

Una TikToker conocida como Erin Dugan Jurchak llamó la atención de millones de usuarios tras publicar un video viral sobre perfumes. ¿El aroma del perfume puede durar por 24 horas? La mujer confirmó este mito, pues solo se necesita un producto que hay en cualquier hogar. El dato sorprendió a todos y se convirtió en el video utilitario más popular en redes.

En vez de aplicarte la fragancia día, tarde y noche, Erin Dugan Jurchak explica que basta con aplicarse un poco de vaselina, sustancia que debe ser colocada en los puntos de pulso, es decir, en las muñecas, los codos o el cuello. Luego, hay que rociar el perfume sobre estos mismos lugares.

En el video, que no tardó en volverse viral con más de 200 mil reproducciones, la tiktoker utiliza vaselina en barra, pero en los comentarios los usuarios afirman que también es efectivo utilizar una crema corporal sin aroma y aplicar el perfume antes de que se haya absorbido por completo.