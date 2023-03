¿Cómo afecta la crisis política a la democracia en Ecuador?

El autor

Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Nacional de Loja y Magister en Derecho Constitucional por la Universidad de Espíritu Santo, En el ejercicio profesional me desempeñado como Asesor de cobranzas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy. Abogado Externo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy. Abogado Litigate en libre ejercicio. En la docencia me desempeñado como Docente Invitado en la Universidad Técnica Particular de Loja. Docente a tiempo completo en la Universidad Internacional sede Loja. Docente de la Maestria de Derecho Constitucional en la Universidad Tecnica Particular de Loja. Actualmente docente a tiempo completo en la Universidad Técnica Particular de Loja. .