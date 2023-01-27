La exposición Van Gogh vivo lanza un concurso de pintura y arte para niños

viernes, enero 27, 2023

La convocatoria está abierta para 200 alumnos de escuelas y colegios municipales, fiscales o privados del Distrito Metropolitano de Quito

Tiempo de lectura: 2 minutos

La exposición Van Gogh vivo, real más inmersivo lanza un concurso de pintura y arte para niños. Los ganadores reciben varios premios, entre ellos, presentar sus obras en esta exposición internacional que llegó a Ecuador.

Si a tu hijo o hija le gusta el dibujo y la pintura, qué tal qué una de sus obras se expongan junto a las de unos de los artistas más importantes de la historia: Van Gogh.

Arriba El Telón, junto a Aurea Exhibitions, productores de la exposición “Van Gogh vivo, real más inmersivo”, invitan a los niños y jóvenes a participar en el primer concurso de arte, que tiene como objetivo conocer y potenciar a nuevos talentos, a través de la pintura, el dibujo, la escultura o cualquier forma de expresión artística que sea alusiva al pintor holandés Vincent Van Gogh.

Inscripciones

Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el 6 de febrero de 2023 a través del correo electrónico: [email protected], en tres categorías:

Categoría 1: 5 a 10 años

Categoría 2: 11 a 14 años

Categoría 3: 15 a 18 años

El jurado del concurso está conformado por reconocidos artistas ecuatorianos: Édgar Cevallos, Ricardo Dávila y Vanesa Arroyo, quienes tendrán la ardua tarea de escoger a los finalistas de concurso (del 14 al 16 de febrero) y premiar a los mejores tres trabajos por cada categoría (del 21 al 23 de febrero).

Exhibición de obras

Las obras finalistas serán exhibidas en la muestra Van Gogh VIVO, ubicada en la plataforma financiera de la ciudad de Quito y recibirán los siguientes premios, por categoría:

● Primer lugar: Taller de arte, kit profesional de pintura y dos pases dobles para la exposición.

● Segundo lugar: Prenda personalizada de Van Gogh y dos pases dobles para la exposición.

● Tercer lugar: Dos pases dobles para la exposición.

Especificaciones del concurso:

● Una vez inscritos,los concursantes podrán iniciar el trabajo de sus obras, cuyo progreso será evaluado por fotos y videos, remotamente.

● Las obras serán evaluadas sobre una ponderación de 10 puntos, especificados vía correo electrónico a cada uno de los participantes.

● El trabajo final debe ser enviado hasta el 13 de febrero de 2023.