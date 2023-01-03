LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Germán Cáceres ya está en Quito

Redacción
martes, enero 3, 2023
El principal sospechoso de la muerte de su esposa María Belén Bernal enfrentará a la justicia ecuatoriana
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

La tarde del 3 de enero de 2023, Germán Cáceres, presunto femicida de María Belén Bernal, llegó a Quito a bordo de un avión de la Policía de Colombia, de placas PNC – 0252. El sospechoso fue capturado el 30 de diciembre de 2022, en el sector de Palominos, en el norte de ese país.

El avión aterrizó en la capital a las 16:50. Minutos después, Cáceres descendió de la aeronave y fue entregado a las autoridades ecuatorianas. El expolicía llegó vestido de negro y custodiado por agentes de la Interpol.


Jesús López, abogado de la familia de la víctima, explicó que apenas toque suelo ecuatoriano, Cáceres tiene que ser trasladado a la Unidad Judicial de Carcelén, en el norte de Quito, para que un juez legalice su detención.

Solo después de eso, podrá ser trasladado a un centro de detención, aseguró. “El Estado debe garantizar la integridad física y la vida de Germán Cáceres. No nos vengan con que mañana se ha fugado, lo “han suicidado” o se ha autoeliminado“, dijo López. Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, estuvo en el aeropuerto Mariscal Sucre.


El exteniente fue expuslado de Colombia y ahora deberá enfrentar un proceso judicial tras más de 100 días de la muerte de Bernal.


Había huído del país y luego se intentó localizarlo con una difusión rojo de Interpol. Fue finalmente capturado en la localidad de Palomino, en el vecino país del norte.

 

 

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Ecuador y Corea del Sur firman acuerdo comercial: beneficios para consumidores y productos nacionales
Ecuador asciende 17 puestos en el ranking mundial de libertad de expresión
Visita de Marco Rubio a Ecuador: un mensaje fuerte en la región
EE. UU. actualiza normas para la entrega de visas en Ecuador

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com