Germán Cáceres ya está en Quito

El principal sospechoso de la muerte de su esposa María Belén Bernal enfrentará a la justicia ecuatoriana

La tarde del 3 de enero de 2023, Germán Cáceres, presunto femicida de María Belén Bernal, llegó a Quito a bordo de un avión de la Policía de Colombia, de placas PNC – 0252. El sospechoso fue capturado el 30 de diciembre de 2022, en el sector de Palominos, en el norte de ese país.

El avión aterrizó en la capital a las 16:50. Minutos después, Cáceres descendió de la aeronave y fue entregado a las autoridades ecuatorianas. El expolicía llegó vestido de negro y custodiado por agentes de la Interpol.

🧵👉 Ya en suelo ecuatoriano, aeronave que transporta a #GermánCáceres aterriza en el aeropuerto de Quito ⤵️ pic.twitter.com/4a9Fn7ewuf — Dialoguemos INFO (@DialoguemosINFO) January 3, 2023



Jesús López, abogado de la familia de la víctima, explicó que apenas toque suelo ecuatoriano, Cáceres tiene que ser trasladado a la Unidad Judicial de Carcelén, en el norte de Quito, para que un juez legalice su detención.

Solo después de eso, podrá ser trasladado a un centro de detención, aseguró. “El Estado debe garantizar la integridad física y la vida de Germán Cáceres. No nos vengan con que mañana se ha fugado, lo “han suicidado” o se ha autoeliminado“, dijo López. Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, estuvo en el aeropuerto Mariscal Sucre.

🧵👉Elizabeth Otavalo, madre de #MaríaBelénBernal, espera que la @PoliciaEcuador resguarde la vida de #GermanCaceres “para que diga la verdad sin temor”. Esto dijo a los medios presentes en el lugar👇 pic.twitter.com/zi5jV54kzV — Dialoguemos INFO (@DialoguemosINFO) January 3, 2023



El exteniente fue expuslado de Colombia y ahora deberá enfrentar un proceso judicial tras más de 100 días de la muerte de Bernal.

🧵👉 #GermánCáceres es expulsado por @MigracionCol del territorio colombiano, el detenido queda a disposición de la @PoliciaEcuador para su traslado a #Ecuador. pic.twitter.com/IVF6ZKWqFs — Dialoguemos INFO (@DialoguemosINFO) January 3, 2023



Había huído del país y luego se intentó localizarlo con una difusión rojo de Interpol. Fue finalmente capturado en la localidad de Palomino, en el vecino país del norte.