El espectáculo celestial: El cometa verde se acerca a la Tierra para ser visto sin telescopio

lunes, enero 30, 2023

Acorde a la información difundida por la NASA, en el Hemisferio Norte el cometa verde debería ser visible justo antes del amanecer de finales de enero. En el Hemisferio Sur, será visible a principios de febrero. El momento de máximo acercamiento a la Tierra se dará entre el 1 y el 2 de febrero

Tiempo de lectura: 2 minutos

El cometa C/2022 E3 (ZTF) fue descubierto a principios de 2022 cuando se encontraba dentro de la órbita de Júpiter, el quinto planeta del sistema solar.

Es un astro que tarda 50 mil años en completar una órbita completa alrededor del Sol, indica Beatriz García, astrofísica e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet).

Expertos de la agencia espacial norteamericana NASA indican que el cometa ya se encuentra cercano al Sol y que su aproximación más cercana a la Tierra ocurrirá el próximo 2 de febrero.

¿Cómo observar el Cometa 2022 E3 (ZTF)?

Los cometas son impredecibles, afirma NASA. Sin embargo, si C/2022 E3 continúa con su huella actual de brillo, podrá observarse con la ayuda de binoculares y a simple vista para el ojo humano en cielos con ausencia de contaminación lumínica.

De acuerdo con García, el cometa podrá observarse desde la constelación de Auriga, ubicada hacia el norte cerca de la estrella Capella, la más brillante de la constelación.

Para el hemisferio norte, NASA señala que el cometa podrá verse por la mañana, moviéndose rápidamente hacia el noroeste durante todo el mes de enero hasta su punto máximo de proximidad a la Tierra entre el 1 y 2 de febrero.

Por otro lado, la astrofísica informa que el momento más adecuado para observar el evento desde el hemisferio sur será en su perigeo, entre el 1 y 5 de febrero, observando hacia el norte en la constelación de Auriga durante la noche. Sin embargo, advierte, la luna creciente puede interferir con su observación.

¿Qué se sabe acerca del cometa verde?

De acuerdo a la información ofrecida por NASA y por la experta consultada por este medio, estas son las características del “cometa verde” descubierto en enero de 2022: