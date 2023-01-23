Cumbre de la CELAC: Lula Da Silva y Miguel Díaz-Canel llegaron a la Argentina

lunes, enero 23, 2023

El mandatario brasileño y el cubano fueron los primeros en arribar al país, con minutos de diferencia, para participar el martes de la reunión del organismo, y Ecuador también confirma su presencia en la Cumbre

Tiempo de lectura: 3 minutos

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arribaron al país este domingo pasadas las 21, con minutos de diferencia, para participar de la reunión de la CELAC que se llevará a cabo a partir del martes en Buenos Aires.

El primero en llegar fue Díaz-Canel, quien fue recibido por el vicecanciller Pablo Tettamanti.

Minutos después aterrizó en Aeroparque el avión que traía a Lula Da Silva, en lo que representa su primer viaje internacional desde que asumió la presidencia el pasado 1 de enero. Le dio la bienvenida el canciller Santiago Cafiero.

Lula mantendrá este lunes una reunión bilateral con Alberto Fernández, en tanto que el martes participará de la cumbre de la CELAC.

Ambos presidentes se encontrarán luego de que este domingo, a través de una nota periodística publicada en Perfil, confirmaran las intenciones de avanzar en la creación de “una moneda común sudamericana” para transacciones financieras y comerciales.

Antes de partir de su país, el sucesor de Jair Bolsonaro en la presidencia de Brasil había hecho referencia al relanzamiento de la relación bilateral.

“Embarcamos hacia Argentina, luego Uruguay. Mañana participo en la CELAC. Reanudemos los lazos. Brasil regresa a la escena internacional y trabajará para fortalecer el Mercosur”, planteó por Twitter.

Embarcamos rumo à Argentina, depois Uruguai. Amanhã participo da Celac. Vamos retomar laços. O Brasil está voltando ao cenário internacional e atuará pelo fortalecimento do Mercosul. 🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/T2SInWlrlJ — Lula (@LulaOficial) January 22, 2023

También se prevé que Lula mantenga un encuentro aparte con Cristina Kirchner.

Por su parte, Díaz-Canel posteó en Twitter una foto de su arribo y un mensaje minutos después de aterrizar en Argentina en un avión venezolano de Conviasa.

“Ya estamos en Argentina, nación a la que nos unen entrañables lazos de amistad, solidaridad y cooperación, que esperamos fortalecer y continuar ampliando. Guardo gratos recuerdos de mi primera visita a la patria del Che e inolvidables muestras de cariño hacia Fidel y Cuba”, remarcó.

Ya estamos en #Argentina, nación a la que nos unen entrañables lazos de amistad, solidaridad y cooperación, que esperamos fortalecer y continuar ampliando. Guardo gratos recuerdos de mi primera visita a la patria del Che e inolvidables muestras de cariño hacia Fidel y #Cuba. pic.twitter.com/GayCOO388G — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 23, 2023

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó que este lunes para Díaz-Canel “será una jornada de intercambios con autoridades, representantes de diversos sectores y amigos, para seguir fortaleciendo tradicional relación de hermandad, solidaridad y cooperación”.

El miércoles, el presidente de Cuba mantendrá una reunión bilateral con Alberto Fernández. Será la segunda que entre ambos, tras haberse encontrado en diciembre de 2019 en el marco de la asunción del argentino.

Ecuador presente en la Cumbre de la Celac 2023

Tras cumplir su agenda en Europa, el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín viajará a Argentina para participar en la Cumbre de la Celac 2023. Así lo confirmó este 23 de enero del 2023.

El martes, 24 de enero, se desarrollará la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Buenos Aires. Este país tiene la Presidencia Pro Tempore, por lo que el evento de apertura estará a cargo del presidente Alberto Fernández.

“Mañana estaremos en CELAC como Ecuador. Creemos que mañana será una reunión muy importante para esta nueva etapa de la relación regional después del triunfo de Lula (DA Silva, presidente de Brasil), de (Gustavo) Petro, (en Colombia)”, enfatizó Holguín en una entrevista en radio Sucesos.

Estimó que la discusión en esa cumbre versará sobre si la integración debe ser política o una integración práctica. En eso se incluye discutir sobre contar con un mercado aduanero, un mercado de valores a nivel regional y una interconexión eléctrica, que podría ser de especial importancia para Sudamérica, explicó.

Argentina es el país que en diciembre de 2022 otorgó asilo a María de los Ángeles Duarte, exministra del correísmo que fue condenada a ocho años de prisión por cohecho, en el caso Sobornos 2012-2016.

Duras críticas a Díaz-Canel y Maduro

En los últimos días la oposición rechazó la llegada de Díaz Canel, así como la del venezolano Nicolás Maduro, que se espera toque suelo argentino este lunes.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también fue repudiado, pero no viajará para la cumbre, sino que será representado por su canciller Denis Moncada.

El gobierno de Alberto Fernández nunca rechazó la represión de las marchas de protesta en Cuba sucedidas en julio de 2021, por la grave situación que atraviesa la isla y pidiendo “libertad”.

Por el contrario, Argentina sólo atinó a condenar el embargo de los Estados Unidos a Cuba, que también será rechazado este martes en el marco de la cumbre de la CELAC.