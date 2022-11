¿Qué pasará en la semana?

domingo, noviembre 20, 2022

Se vive al máximo el mundial Qatar 2022, simulacros y festivales ... Los hechos más importantes que ocurrirán en el país del 21 al 27 de noviembre

Fixture de la semana del Mundial de Qatar 2022

Lunes 21 de noviembre

Senegal vs Países Bajos a las 7 hs en el estadio Al Thumama .

Inglaterra vs Irán a las 07:00 en el estadio Internacional Khalifa.

Estados Unidos vs Gales a las 16:00 en el estadio Ahmad Bin Ali.

Martes 22 de noviembre

Argentina vs Arabia Saudita a las 07:00 en el estadio Lusail.

Dinamarca vs Túnez a las 10:00 en el estadio Ciudad de la Educación.

México vs Polonia a las 13:00 en el estadio 974.

Francia vs Australia a las 16:00 en el estadio Al Janoub.

Miércoles 23 de noviembre

Marruecos vs Croacia a las 07:00 en el estadio Al Bayt.

Alemania vs Japón a las 10:00 en el estadio Internacional Khalifa.

España vs Costa Rica a las 13:00 en el estadio Al Thumama.

Bélgica vs Canadá a las 16:00 en el estadio Ahmad Bin Ali.

Jueves 24 de noviembre

Suiza vs Camerún a las 07:00 en el estadio Al Janoub.

Uruguay vs Corea del Sur a las 10:00 en el estadio Ciudad de la Educación.

Brasil vs Serbia a las 16:00 en el estadio Lusail.

Portugal vs Ghana a las 16:00 en el estadio 974.

Viernes 25 de noviembre

Gales vs Irán a las 07:00 en el estadio Ahmad Bin Ali.

Qatar vs Senegal a las 10:00 en el estadio Al Thumama.

Países Bajos vs Ecuador a las 13:00 en el estadio Internacional Khalifa.

Inglaterra vs Estados Unidos a las 16:00 en el estadio Al Bayt.

Vicepresidente del Ecuador cumplirá actividades oficiales en Qatar

El lunes 21 de noviembre, el vicepresidente Alfredo Borrero inaugurará el Pabellón del Ecuador en Katara Cultural Village y dará la bienvenida a un grupo de niños ecuatorianos que viajaron a Qatar tras ser seleccionados por su destacado desempeño en el proyecto “Hincha de mi Barrio”, que lleva adelante el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Deporte. Antes de finalizar la jornada, está contemplada una visita al Hospital Sidra de Qatar Foundation.

Una vez concluida la agenda oficial en Doha, el vicepresidente Alfredo Borrero Vega retornará al país.

🧵👉El Vicepresidente de la República, @ABorreroVega, asistirá al partido inaugural del #Mundial #Ecuador VS #Qatar. Su retorno al país está planificado para el 23 de noviembre. pic.twitter.com/VNM6qFgryW — Dialoguemos INFO (@DialoguemosINFO) November 18, 2022

Quito Sede del Congreso de las ingenierías

Organizaciones profesionales relacionadas con la ingeniería del país se congregan este 23 de noviembre de 2022 en la capital ecuatoriana, para un encuentro presencial de análisis de situación actual de los diferentes gremios de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador.

La convocatoria nacional es abierta para los agremiados y también tiene como objetivos plantear alternativas de solución para el Gobierno Nacional que serán expuestas posteriormente en un marco de diálogo directo con los profesionales de la ingeniería.

👉https://t.co/iS9goQnlJK pic.twitter.com/ISnRtHdDF3 — Agencia de Prensa Minera (@prensa_minera) November 17, 2022

Simulacro para prevenir sismos en Quito

El jueves 24 de noviembre en Quito se desarrollará un simulacro de sismo, una iniciativa municipal articulada con varios entes encargados de la seguridad y de la prevención de riesgos. El objetivo es verificar todos los procedimientos de preparación y respuesta, tanto comunitarios como institucionales, ante una emergencia sísmica.

La actividad busca establecer el nivel de preparación de la población y de respuesta de las instituciones municipales y gubernamentales, en caso de un sismo de 5.1 grados.

🚨📢 #Simulacro2022 | En #Quito, el jueves 24 de noviembre, habrá un simulacro de evacuación. Conoceremos el nivel de preparación de la población y de respuesta de las entidades municipales, en caso de que haya un sismo en la escala de 5.1. 📹#PorUnQuitoSeguro #QuitoSinRiesgos https://t.co/kIevpvOpsM — AMTQuito (@AMT_Quito) October 19, 2022

Festival de Cine Iberoamericano en Quito

El Festival Iberoamericano de Quito arrancará este 23 de noviembre de 2022 en el teatro Capitol con la proyección de la película Karnawal de Argentina, ganadora de los Premios Platino de Cine Iberoamericano 2022. En el evento se emitirán 50 películas de 15 países, con funciones de libre acceso para el público.

El festival se desarrollará entre el 23 y el 27 de noviembre, en 11 salas a lo largo de todo Quito: Teatro Capitol, Multicines de El Recreo, CCI, Condado y Scala; cine Ocho y Medio, Incine, Casas Somos de Calderón y Lloa, el Centro Cultural Metropolitano y Casal Català. Todas las funciones serán de libre acceso.

Festival Internacional de Cine LGBT ‘El Lugar Sin Límites’

La Unión Europea en Ecuador apoya la décimo novena edición del Festival Internacional de Cine LGBT ‘El Lugar Sin Límites’, un espacio de cine independiente en defensa de la diversidad sexual y de género, que este año se desarrolla del 17 al 27 de noviembre en Quito, Ambato, Cuenca, Manta, Machala, Portoviejo y Santa Elena. Durante 11 días se presentarán (47) proyecciones cinematográficas de 14 nacionalidades, con historias que no siempre se cuentan y que aún son consideradas tabú. Del 17 al 30 de noviembre de 2022 en Quito, Ambato, Cuenca, Manta, Machala, Portoviejo y Santa Elena se desarrollará la décimo novena edición del Festival Internacional de Cine LGBT “El Lugar Sin Límites”.#PonteOMSI: https://t.co/89jHx63fOd pic.twitter.com/VfuSGID9V1 — OMSI NOTICIAS (@OMSINOTICIAS) November 16, 2022

Festival de Artes Vivas en Loja

Ya inició la séptima edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (FIAVL), 47 delegaciones, entre establecimientos educativos, colectivos y grupos de danza participan en este evento que se desarrollará con distintas actividades hasta el 27 de noviembre.

#Loja | La ministra Gretty Vargas participó en la inauguración de la séptima edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja, junto a otras autoridades nacionales, locales e internacionales.

#JuntosPorElDesarrolloDeLosPueblosYNacionalidades pic.twitter.com/OhMyq0Xubv — Secretaría de Pueblos y Nacionalidades (@Secretaria_PyN) November 18, 2022

Clima

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta meteorológica con vigencia hasta el 22 de noviembre de lluvias y tormentas eléctricas en la Amazonía y en el Callejón Interandino.

La entidad indicó que persistirán las condiciones de lluvia y tormentas eléctricas en el norte de la región y en localidades ubicadas en las estribaciones de la cordillera oriental.

En la Sierra, los episodios de lluvia podrían estar acompañados de tormentas. En la Amazonía, las precipitaciones serán generales.