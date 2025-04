Ecuatoriano lidera Diskover, una plataforma internacional para distribución de música

martes, noviembre 22, 2022

Esta herramienta busca funcionar como una intermediara entre el artista y más de 25 plataformas digitales como Spotify, Apple Music, iHeartRadio, TikTok, Deezer, Amazon Music, entre otros

Con el compromiso de trabajar por una mayor visibilización de los artistas emergentes nació Diskover, una plataforma de distribución española liderada por el ecuatoriano John González. Esta herramienta busca funcionar como una intermediara entre el artista y más de 25 plataformas digitales como Spotify, Apple Music, iHeartRadio, TikTok, Deezer, Amazon Music, entre otros.

“Nos encargamos de que todos los artistas y sellos que están empezando a incursionar en la música tengan las herramientas necesarias para poder tener su música en las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, pero además de eso que puedan tener un alcance mucho mejor que si lo hicieran con otras plataformas de pago”, explica González en entrevista con este Diario.

El CEO menciona que el registro a Diskover es gratuito, una vez subida su música a esta plataforma puede acceder a otros servicios que ya trabajan mediante porcentajes, que incluyen marketing digital para inclusión en playlists, gestión y recaudación de regalías por derechos de autor. “Firma un contrato de distribución con nosotros, lo asesoramos y les damos la plataforma para que pueda subir su música, nosotros lo escuchamos y, con una serie de pautas, cogemos toda esa información de lanzamiento de la campaña de promoción y la compartimos con la plataforma para intentar que esa música tenga mayor alcance”, describe.

González señala que muchas veces los artistas pagan por poner sus canciones en las plataformas digitales, Diskover funciona a través de porcentajes. “Como hacemos ese trabajo de intermediarios y una especie de agente de prensa nos quedamos un porcentaje, normalmente estamos hablando de un 25 %”, indica sobre el porcentaje que cobran, que puede ser negociable.

Cuenta que con el sencillo Fanático, de Feid y Maxiolly, se dieron a conocer como plataforma de distribución. Pero también han trabajado con otros artistas como Ñengo Flow, J Álvarez. Y también con otros géneros como indie, rock, pop rock. “Estamos teniendo un crecimiento bastante interesante”.

Para acceder a los servicios de distribución de Diskover solo hay que crear una cuenta y acceder a diskover.co.

La música como producto

Uno de los errores más frecuentes que el CEO ha identificado en los músicos es que no trabajan en una estrategia de mercadeo que incluya una imagen de portada, un audiovisual y una campaña de promoción. “La música es arte y la valoramos, pero hoy en día también es un producto y necesitamos realmente sacar beneficio de ella. Los artistas deben ser conscientes de ello para preparar todo lo que conlleva lanzar un producto en el mercado, con su imagen de marca, la campaña de promoción que puede llegar a haber para que tenga el mayor alcance posible y lo pueden llegar a escuchar el mayor número de oyentes posible”, menciona.

En la era actual, los números van marcando un panorama para futuros conciertos. “En base a nuestra experiencia tenemos muchos artistas que a lo mejor puedan llegar a tener 50.000, 100.000 escuchas en una canción en Spotify, pero luego llenan salas de 400, 500, 600 personas que al final les va a repercutir muchísimo más en ingresos”, indica el especialista.

Para ejemplificar, González dice que 50.000, 100.000 escuchas (stream) pueden llegar a representar entre $80 y $120. Y una sala llena de 600 personas puede generar unos $2.500. “Al final no se trata mucho de números, sino que esa base de oyentes sean fans reales que puedan llegar a ver un concierto”, explica.

Por otro lado, considera que en la industria ecuatoriana existe esa desconfianza de trabajar con personas externas, por el temor de que le roben su arte. “Creo que esa desconfianza ha generado que el país todavía, en cuanto a industria, no termine de explotar. Yo particularmente escucho muchísima música de Ecuador, de artistas emergentes de Ecuador, pero todavía no están trabajando bien las plataformas digitales, porque no terminan de llegar a cerrar acuerdos que puedan llegar a ser interesantes para seguir ampliando su carrera”, reflexiona el ecuatoriano.

González desde pequeño reside en España, siempre le ha gustado la música. Primero fue director creativo y luego empezó a incursionar en la industria.