¿Cómo será la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo?

sábado, noviembre 19, 2022

El domingo a las once de la mañana, en el horario Ecuador, comenzará la tradicional ceremonia de apertura del evento deportivo más importante del planeta

Tiempo de lectura: 3 minutos

La ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 comenzará este domingo 20 de noviembre, cerca de las 11 (hora Ecuador), y durará aproximadamente 45 minutos, ya que se llevará a cabo en el Estadio Al Bayt justo antes del partido inaugural entre el local y Ecuador, que dará inicio a las 13.

Justamente, uno de los condimentos más esperados de una Copa del Mundo es la ceremonia de apertura, en la que además de la presencia de artistas internacionales, también hay expresiones de la cultura del país anfitrión, que le llega a millones de televidentes e internautas.

Sobre los artistas que dirán presente en la apertura del Mundial, las únicas presencias confirmadas son las del popular artista puertorriqueño Ozuna, que entonará otro tema de la lista oficial del Mundial; Jungkook, el cantante de la banda surcoreana BTS; y la emblemática banda estadounidense de hip-hop Black Eyed Peas.

Además, como ya pasó en el sorteo, se presentará la canción oficial del torneo, “Hayya Hayya” (Mejor Juntos), interpretada por la figura local Aisha, junto al nigeriano Davido y la norteamericana Trinidad Cardona.

También se sabe que los británicos Dua Lipa y Rod Stewart no formarán parte del evento a pesar de haber recibido la invitación del Comité Supremo. Ambos criticaron públicamente el hecho de que en el país anfitrión no se respeten los derechos humanos. Por otro lado, todo parece indicar que Shakira tampoco se hará presente, aunque no hizo declaraciones al respecto.

Por otro lado, está casi confirmada la presencia del colombiano Maluma, la estadounidense Nicki Minaj y la libanesa Myriam Fares. Los tres cantarían juntos Tukoh Taka, otra de las canciones oficiales de la FIFA como banda sonora del Mundial Qatar 2022 (las otras son Hayya Hayya, Arhbo, Ulayeh, Aeropuerto y Light the Sky) y que, según el sitio Billboard, se lanzaría junto a un video este viernes 18 de noviembre. Será la primera canción de la FIFA con letras en inglés, español y árabe.

Maluma abandonó la nota en vivo

En una entrevista con la televisión pública israelí Kan, el cantante Maluma vivió un momento incómodo y terminó abandonando la entrevista en vivo después de que el periodista le preguntase por las supuestas violaciones de los derechos humanos en el país que acogerá la competición.

“Debo preguntarte: Shakira y Dua Lipa se negaron a participar en esta Copa del Mundo debido a los malos antecedentes de Qatar en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa ‘Maluma, ¿no tienes problemas con las violaciones de derechos humanos en este país?'”, consultó el periodista.

Maluma abandona una entrevista luego de ser cuestionado sobre su decisión de actuar en la Copa del Mundo a pesar de las violaciones de derechos humanos en #Qatar2022 pic.twitter.com/hnj9eqMrO8 — Real Time 📈 (@RealTimeRating) November 19, 2022



“Sí, pero es algo que no puedo resolver”, respondió el artista. “Sólo he venido aquí para disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol. No es algo en lo que tenga que involucrarme, en realidad. Estoy aquí disfrutando de mi música y de mi hermosa vida, jugando al fútbol también”, añadió.

El comunicador insistió: “Pero, ¿entiendes a la gente que va a decir que tu sola presencia aquí está ayudando a encubrir…?”. Pero Maluma interrumpía enfadado: “¿Debo responder a esta pregunta?”. Desde el otro lado de la cámara, alguien de su equipo indicaba al artista que no tenía que contestar, por lo que el colombiano decidió soltar el micrófono y abandonar el set, dando por finalizada la entrevista.

“Esto no se hace, eres un grosero”, dijo Maluma y se fue de la entrevista mientras el periodista trataba de explicar que le trasladaba el “pensamiento de la gente”.