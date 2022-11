viernes, noviembre 11, 2022

Algunos de los medios conservadores de EEUU, como el New York Post, Fox News y The Wall Street Journal, comienzan a dar la espalda al expresidente Donald Trump, después de que los republicanos no obtuvieran la victoria que vaticinaban en las elecciones de mitad de mandato.

