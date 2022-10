¿Qué pasará esta semana en la U?

domingo, octubre 2, 2022

Congresos, webinars, inscripciones para seminarios, conferencias… La agenda que cumplirán esta semana, las universidades más importantes del país

Tiempo de lectura: 3 minutos

Universidad San Francisco de Quito

Troy E. Spier, Ph.D., invitado de la Maestría de Enseñanza de Inglés como Segundo Idioma, brindará la conferencia: Overview of Special Education in Ecuador with a Focus on TESOL

El evento se desarrollará este 8 de octubre de 2022

Horario: 10:00

Inscripción gratuita: https://usfq.zoom.us/webinar/register/WN_ALso-UeFSWyHIaDrniG2yA…

Universidad Ecotec

La Universidad Ecotec organiza el Congreso Científico “Sociedad del Conocimiento: Retos y Perspectivas”.

Acciones para un mundo sostenible, donde expertos de varios países abordarán líneas temáticas de diferentes áreas de conocimiento.

Más Información, consultas y envío de ponencias al correo: investigacion@ecotec.edu.ec Telf: 04 3723400 ext. 425.

Universidad Técnica Particular de Loja

¡Firmes en el TOP 10! de las mejores universidades del Ecuador. es una de las únicas 22 universidades ecuatorianas consideradas dentro del estudio QS

@worlduniranking

#LatinAmerica 2023.

Más información: http://bit.ly/utplqslatam #QSWUR #QS #QSRanking

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Te invitamos al evento: “Reflexiones en torno a la Constitución vigente y la derogada de 1998”.

Este evento organizado por la Fundación Ecuador y la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia UCSG contará con la intervención de varios expositores reconocidos como:

Dr. Hernán Salgado Pesantes

Dr. Jorge Zavala Egas

Dr. Rafael Oyarte Martínez

Dr. Miguel Hernández Terán

Evento gratuito

Fecha: 6 de octubre, 2022

Hora: 17:00

Lugar: Auditorio Vicente Rocafuerte UCSG

Contacto: gabriela.moreno@cu.ucsg.edu.ec

Universidad Andina Simón Bolívar

Aprende a diseñar entornos de trabajo y de la vida cotidiana con enfoque en la persona. Decídete por esta Certificación.

Horario: Clases sincrónicas por medio de plataforma de comunicación digital: martes y jueves, de 17h30 hasta 21h30 | Clases presenciales: talleres cada 15 días, los días sábados, de 8h30 hasta 17h30

Duración: 72 horas en aula sincrónica con uso de TICS y talleres presenciales, los días sábados (cada 15 días), 8 horas de trabajo final fuera de aula. Total de carga horaria: 80 horas

Inscripciones: Desde 1 de octubre al 08 de noviembre del 2022

Inicio de clases: Martes, 08 de noviembre 2022

Cierre del curso: Martes, 10 de enero 2023

Costo: 430 USD

Cupo: Limitado

Más info: bit.ly/3QAJoN1

Universidad Casa Grande

Estamos a pocos días de comenzar nuestro II Concurso de Debate Intercolegial Este debate está siendo organizado por CORPEDUCAR, Universidad La Moderna y nosotros.

Les dejamos el calendario de las fases y fechas para que estén atentos ¡Nos vemos pronto!