¿Qué se sabe de Byron Castillo a vísperas de la audiencia de apelación?

Tras las grabaciones que salieron a la luz que podrían dejar a Ecuador sin el Mundial de Qatar 2022, el representante legal del futbolista ecuatoriano se expresó al respecto y fue contundente

El caso de Byron Castillo está en la fase de apelación, y este jueves 15 de septiembre de 2022, se ejecutará la audiencia en el que Chile intenta que Ecuador reciba una sanción de resta de puntos y la suspensión del jugador ‘tricolor’ para intentar de clasificar al Mundial.

Previo a la audiencia, una grabación en la que se escucha supuestamente a Byron Castillo, fue del 2018 y según su abogado, Andrés Holguín, ya fue desestimado por la justicia ecuatoriana, debido a que no se pudo “determinar unas de las voces, sea del jugador”, apuntó en radio Diblu.

“En el proceso de la FIFA este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”, explicó el abogado de Castillo.

Con ello, el audio no fue parte del proceso legal que se llevó a cabo en salas ecuatorianas ni tampoco presentada por Chile ante la FIFA en la primera instancia.

El caso partió desde el pasado 5 de mayo, cuando la (ANFP) Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, denunció ante la FIFA a Byron Castillo por una supuesta “falsa declaración de edad y falsa nacionalidad”.

Los ‘araucanos’ quieren una sanción por “alinear un jugador en condición irregular”, que Ecuador le resten puntos en los duelos en los que Castillo los disputó, que en total fueron ocho y así Chile reciba el cupo para el Mundial de Catar.

Durante toda esa época, la defensa chilena, afirmaba que tenía “innumerables pruebas” de que Castillo nació en Colombia y por ello pusieron la denuncia.

Ante su denuncia, la FIFA actuó por oficio y abrió un procedimiento disciplinario, “en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados”.

Andrés Holguín, abogado del futbolista, salió al cruce y a dejar bien en claro que dichos audios no tienen nada de novedoso.

“El audio que está circulando no es nada nuevo y además un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía certificar que era de (Byron) Castillo”, contó a Machdeportes.

Asimismo, aseguró que las grabaciones que salieron a la luz no pueden utilizarse como prueba, puesto que desde el principio de la investigación hasta la apelación del caso no fue presentada como tal: “En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba, por el hecho de que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”.

Por otra parte, el representante legal del lateral ecuatoriano afirmó que tomará cartas en el asunto y que demandará a la federación trasandina por difamación: “Byron Castillo iniciará una demanda por difamación contra la federación chilena”.