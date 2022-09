Londres se alista para enorme operativo de seguridad

domingo, septiembre 18, 2022

De acuerdo con un informe de CNN, los jefes de policía y los médicos de Londres se preparan para una seguridad de pesadilla en el funeral de la reina Isabel II este lunes, mientras equilibran la necesidad de proteger a los principales líderes y dignatarios del mundo con el deseo del público de llorar a su amada monarca.

Algunos han comparado el evento en escala con los Juegos Olímpicos de Londres, pero en realidad el funeral de Estado — el primero en Gran Bretaña desde que Winston Churchill murió en 1965 — probablemente eclipsará la extravagancia deportiva de 2012.

Con el nombre en código de “Operación Puente de Londres”, los arreglos para la monarca con más años de servicio en Gran Bretaña han sido cuidadosamente analizados durante años por las muchas agencias involucradas, y la propia reina firmó cada detalle antes de su muerte.

La ciudad ya ha visto multitudes sin precedentes viendo el funeral oficial, que durará hasta las 6:30 a.m. (1:30 a.m. ET) del lunes, solo unas horas antes de que comience la procesión fúnebre a la Abadía de Westminster. La gran cantidad de personas hizo que las filas se detuvieran temporalmente el viernes.

En una entrevista con Sky News a principios de esta semana, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo sobre la escala: “Si piensas en el maratón de Londres, el carnaval, las bodas reales anteriores, los Juegos Olímpicos, es todo eso en uno”.

Las tres fuerzas policiales que operan en la capital británica, la Policía Metropolitana, la Policía de la Ciudad de Londres y la Policía de Transporte Británica, iniciaron sus bien ensayados planes en Londres tan pronto como se anunció la muerte de Isabel II el 8 de septiembre.

El funeral será el “evento policial individual más grande” que haya llevado a cabo la Policía Metropolitana de Londres, dijo el viernes a los periodistas su subcomisionado adjunto Stuart Cundy.

“Como un solo evento, esto es más grande que los Juegos Olímpicos de 2012. Es más grande que el fin de semana del Jubileo de Platino. Y la gama de agentes, personal de policía y todos los que apoyan la operación es verdaderamente inmensa”, dijo.

También está previsto que “sea la operación de protección global más grande que la Met Police haya emprendido jamás” ya que “cientos de líderes mundiales y VIP” estarán en Londres, dijo.

Cuando se le preguntó específicamente cómo se transportaría a los invitados de alto perfil a la Abadía de Westminster de Londres para el servicio funerario, Cundy se negó a dar detalles específicos y dijo que no sería propicio para un “evento seguro y una operación policial”.

Mientras tanto, la gigantesca operación logística ha involucrado una miríada de otros aspectos, como médicos, baños, limpieza de calles y cierres de carreteras.

El tamaño de las multitudes que acuden a presentar sus últimos respetos es “imposible” de predecir, según Andy Byford, comisionado de Transporte de Londres (TfL).

Byford describió el funeral como “el evento más grande” al que se ha enfrentado la red de transporte en una entrevista con la agencia de noticias PA Media de Gran Bretaña.

Comparándolo con los Juegos Olímpicos, dijo: “Esto es más desafiante. Se trata de un periodo largo y aunque hay estimaciones, es imposible decir con certeza cuántas personas acudirán a los diversos elementos, por lo que hemos asumido el número más alto posible y estamos alineando nuestro servicio para que coincida”.

Se han enviado invitaciones a líderes mundiales, políticos, figuras públicas y miembros de la realeza europea, así como a más de 500 dignatarios internacionales. Las consideraciones de seguridad son alucinantes.