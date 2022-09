La vida de Carlos III el nuevo rey de Inglaterra

jueves, septiembre 8, 2022

La sucesión en el trono británico es de carácter inmediato, pero su coronación oficial demorará. Hoy hablará con la premier Liz Truss

Tiempo de lectura: 4 minutos

El príncipe Carlos se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra inmediatamente conocida la noticia de la muerte de su madre, la reina Isabel II a los 96 años de edad, en su residencia en Escocia.

El nuevo monarca británico, conocido hasta ahora con el nombre de príncipe Carlos, ha decidido llamarse Carlos III, anunció el jueves su oficina, Clarence House.

Carlos, quien ya se encontraba en Balmoral junto al duque de Cambridge y la familia más cercana acompañando a la reina, es el hijo mayor de la soberana y el heredero al trono del Reino Unido. Su coronación oficial, no obstante, no tendrá lugar hasta dentro de un tiempo, recordó The Guardian.

Por protocolo, su primera interacción como rey será una audiencia con la primera ministra británica, Liz Truss, quien asumió el cargo hace apenas dos días.

La proclamación formal de Carlos se realizará tan pronto como sea posible en un consejo de adhesión en el Palacio de St. James, en el que participarán los miembros del consejo privado, que asesora al monarca en asuntos de Estado.

Tradicionalmente, los invitados incluyen miembros de la Cámara de los Lores, el alcalde, concejales y otros ciudadanos destacados de la ciudad de Londres, así como los altos comisionados en Londres de las naciones miembros de la Commonwealth.

Su historia

Nacido en Londres el 14 de noviembre de 1948, se trata del heredero de mayor duración en la historia de la monarquía británica que, a sus 70 años, ha superado a su tatarabuelo Eduardo VII, quien asumió el trono con más de 59 años de edad. Aunque Carlos fue nombrado príncipe de Gales en 1958 no fue hasta 1969 cuando su investidura se llevó a cabo, coronado por su madre en una ceremonia celebrada en el Castillo de Caernarfon. Sin embargo, lo que más ha caracterizado al Príncipe siempre ha sido su vida sentimental, pues durante su juventud ha sido vinculado emocionalmente con varias mujeres, aunque la que más ha marcado en la historia de la monarquía británica ha sido -es y será- Lady Di, detalla el sitio Ok Diario.

Como heredero recibió el título oficial de duque de Cornualles en 1952 y el de príncipe de Gales, en 1958. Además, ostenta los títulos históricos de duque de Rothesay, conde de Carrick, barón de Renfrew, señor de las Islas, duque de Edimburgo (tras la muerte de su padre) y conde de Chester.

Se presume que es el heredero de mayor duración en la historia de la monarquía británica con 70 años y 16 días, superando a su tatarabuelo Eduardo VII, quien asumió el trono con más de 59 años de edad. Además, es el segundo heredero legal más longevo de la historia, solo superado por Sofía del Palatinado, quien era heredera de Ana de Gran Bretaña, quien falleció a los 83 años sin haber llegado a sucederla.

Así será la proclamación del nuevo monarca

Sobre las 11:00 horas del primer día desde la muerte de Isabel II, se izarán las banderas y Carlos III será oficialmente el nuevo rey de Inglaterra. Un acontecimiento al que, de acuerdo a The Guardian, están invitados los más de 600 miembros del Consejo Privado del Reino Unido, aunque solo habría espacio para unos 150. El código de vestimenta para los cientos de invitados ordena vestir con chaqué o traje y prohíbe complementos decorativos.

Tres toques de trompeta y otros rituales en el día de la coronación

Durante la coronación se espera que un alto funcionario lea un texto formal que recuerde la figura de la reina y luego dé paso a la jura de Carlos III como nuevo monarca. Tras las palabras del rey, The Guardian adelanta que el regimiento más antiguo del Ejército Británico, los Life Guards, darán tres toques de trompeta y comenzarán así los rituales de la proclamación real.

Más tarde, saldrán desde el Palacio de St. James el rey de armas de la Nobilísima Orden de la Jarretera, Thomas Woodcook, y otros heraldos que irán en carruaje hasta la estatua de Carlos I en Trafalgar Square.

Como contó el propio Woodcook en el diario inglés, se disparará entonces una salva de 41 cañonazos -casi siete minutos de artillería- desde Hyde Park, el mayor de los cuatro parques reales.

Habrá sombreros de tres picos y caballos por todas partes y se colgará un cordón rojo a lo largo de la calle de los Reales Tribunales de Justicia. Allí estará esperando el mariscal de la ciudad, montado también a caballo. “No hay ninguna concesión a la modernidad en esto”, explicó al respecto un antiguo funcionario al mismo periódico.

Los asuntos parlamentarios se suspenderán durante 10 días.

Carlos recorrerá todo el país después de su proclamación

Casi inmediatamente a su coronación, el nuevo rey saldrá al encuentro de su pueblo y recorrerá el país. Concretamente, lo hará tres días después de la muerte de Isabel II, cuando recibirá también la moción de condolencia en la Gran Sala del Palacio de Westminster.

El tour del monarca empezará temprano por la mañana en Escocia, donde el Parlamento le expresará sus condolencias y atenderá a un servicio en la catedral de Saint Giles, en Edimburgo.

Un día más tarde, Carlos III llegará a Irlanda del Norte en el conocido como día ‘D+4’ y visitará tanto el castillo de Hillsborough como la Catedral de Santa Ana en Belfast.

También habrá recepciones cívicas para maestros, médicos y otros ciudadanos, aseguró The Guardian al dar al conocer el protocolo. “Desde el primer día, se trata de que la gente sea parte de esta nueva monarquía y no solo de los líderes”, dijo uno de sus asesores al diario.

¿Podría cambiar de nombre al convertirse en rey?

No está claro cuál va a ser el nombre que elija el nuevo rey. Según explica la Unidad de Constitución de University College de Londres en página web,”es libre de elegir su propio título de reinado”, pues los monarcas británicos no tienen la obligación de mantener sus nombres de pila al acceder al trono. Algunos ejemplos son el de la reina Victoria, cuyo nombre real era Alexandrina, y el del rey Jorge VI, llamado Alberto.

Entre los nombres que se han barajado hasta ahora se encuentran Carlos III y Jorge VII. Sin embargo, tal y como explican los expertos el nombre Carlos III tiene algunas connotaciones negativas en Reino Unido por la ejecución del rey Carlos I después de la Guerra Civil inglesa.

No obstante, este jueves la primera ministra británica, Liz Truss, ha pronunciado un discurso tras conocerse la muerte de Isabel II en el que se ha referido al nuevo rey como Carlos III.