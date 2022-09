Cómo reactivar la memoria después de las vacaciones

domingo, septiembre 11, 2022

Tras pasar unos días alejada de las obligaciones, puede que te esté costando recordar en qué punto dejaste tus proyectos laborales o retomar ciertos puntos de tu agenda. Esto, además de normal tiene solución, lo dice la ciencia

Si has conseguido olvidarte de tu trabajo durante las vacaciones, puedes anotarte un punto a tu favor. Al fin y al cabo de eso se trata, de dejar de pensar en las obligaciones diarias y conectar con la parte más lúdica y relajada, con la familia, los amigos y todos esos planes que en tu vida cotidiana no tienes tiempo de hacer.

Sin embargo, al volver a la rutina puede que pagues las consecuencias de la desconexión profunda, que te notes algo oxidada, que te cueste arrancar y que hayas olvidado por completo las tareas que estabas llevando a cabo antes de irte. Necesitas reactivar la memoria, volver a poner a funcionar tu capacidad de recuerdo y entrenarla a fondo, porque esa es la buena noticia, que cualquiera puede ejercitarla.

LA MEMORIA NO ES UN MÚSCULO PERO SE ENTRENA

El neurocientífico Richard Restak, profesor de la escuela de Medicina y Salud del Hospital Universitario George Washington, en Estados Unidos, ha tratado durante años a pacientes con problemas de memoria y asegura que es algo que se puede trabajar, incluso ralentizar en casos de pérdida asociada a la edad. Tan es así que en su libro La guía completa de la memoria: la ciencia para fortalecer la mente, facilita algunas herramientas que te pueden ayudar a reactivarte, como realizar ejercicios mentales, adquirir buenos hábitos de sueño o llevar una dieta saludable.

Restak analiza la memoria desde tres perspectivas: su vinculación al pensamiento creativo, el impacto que tiene la tecnología sobre ella y cómo la memoria da forma a nuestra identidad. Destaca que es precisamente la memoria funcional, la que tiene que ver con el trabajo, la más crítica de ejercitar, puesto que se encuentra a medio camino entre los recuerdos más inmediatos y los de largo plazo, y se relaciona con la inteligencia, la concentración y los logros.

Si bien es cierto que tu rendimiento laboral se verá recompensado al ejercitarla, no debemos olvidar que al fortalecer las habilidades relacionadas con la memoria, también estás previniendo futuros deterioros cognitivos.

TRUCOS PARA REACTIVAR TU MENTE

El neurólogo afirma que “la desatención es la mayor causa de las dificultades de memoria. Significa que no codificaste el recuerdo de manera adecuada”, algo en lo que coincide Nelson Dellis, cuatro veces campeón de la memoria en Estados Unidos, quien ha sido capaz de memorizar 10,000 dígitos del número pi.

Seguro que en una reunión de trabajo con algún cliente o un equipo nuevo, te has visto en la tesitura de haber olvidado por completo los nombres de la mayoría de ellos. El problema no está en tu falta de memoria, sino en que estabas distraída mientras se presentaban. El truco que propone Restak es visualizar la palabra –en este caso el nombre– y asociarla a una imagen para mejorar la evocación. El propio experto pone como ejemplo que tuvo que memorizar el nombre de un doctor apellidado King, así que lo imaginó con una corona en la cabeza y un cetro. Ponte creativa y activa tu capacidad para recordar.

DESAFÍA A TU MEMORIA

Lo que no usas termina por atrofiarse y con la memoria sucede lo mismo. Otra de sus propuestas consiste en forzar la máquina un poco y memorizar la lista de la compra o una receta, visualizando todos los elementos en tu cabeza. Las imágenes mentales son capaces de crear recuerdos multisensoriales, explica Julia Shaw, científica psicóloga del University College London y autora de The Memory Illusion: Remembering, Forgetting, and the Science of False Memory. “Al observar el cerebro, los investigadores descubrieron que la amígdala, una parte del cerebro que es importante para procesar las emociones, alienta a otras partes del cerebro a almacenar recuerdos”.

Una cosa más, según este estudio las personas que usan siempre el GPS tienen más probabilidad de sufrir deterioro cognitivo, así que de vez en cuando no estaría mal que te atrevieras a explorar y a perderte.

JUEGA Y LEE

Nada como conectar con la parte lúdica para alimentar al cerebro. El neurólogo te invita a jugar cualquier juego que ejercite la memoria, desde las cartas o el ajedrez, hasta intentar recitar todos los ríos de Europa, los jugadores de tu equipo favorito o lo que más te motive.

Otro interesante consejo es que leas más ficción. Según parece al leer una novela la participación del lector es más intensa, puesto que debe recordar lo que han hecho los personajes en las páginas anteriores. “Cuando las personas comienzan a tener dificultades de memoria, tienden a cambiar a la lectura de no ficción”, afirma el experto.

CUIDADO CON ABUSAR DE LA TECNOLOGÍA

Es cierto que la tecnología es de gran ayuda a la hora de enfrentarte a una agenda repleta de obligaciones. Existen una gran cantidad de aplicaciones que te organizan tus entregas, programan las reuniones y hasta te avisan al llegar a algún lugar de lo que tienes que hacer, aunque abusar de estos recursos no es precisamente lo que necesita tu memoria.

Lo llaman “distorsión tecnológica”, porque guardar todo en tu smartphone significa que tú no lo sabes y, según Restak, es una manera de sabotear tus habilidades mentales. “¿Por qué molestarse en enfocarse, concentrarse y poner esfuerzo en visualizar algo cuando la cámara de un teléfono puede hacer todo el trabajo por ti?”, apunta.

Pero no es la única forma en la que la tecnología puede afectar la memoria, también es un ladrón de la concentración. La mayoría de la apps que tenemos en el móvil provocan cierto grado de adicción, dando como resultado un déficit en la atención, incapacidad para estar en el momento presente y de almacenar recuerdos. Así que, sin demonizar nada, intenta no depender exclusivamente de los avances de la era digital y dale una oportunidad a tu cerebro.

Texto original publicado en la Revista VOGUE