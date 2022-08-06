LOADING

OMS pide mayores niveles de vacunación antiCovid-19

Redacción
sábado, agosto 6, 2022
La OMS vuelve a pedir a los países que vacunen al 70% de la población para garantizar la barrera de la inmunidad
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha vuelto a pedir a los países vacunar contra el coronavirus al 70 por ciento de la población para garantizar la barrera de la inmunidad.

En rueda de prensa, Tedros ha avisado de que en las últimas semanas los casos de contagio de Covid-19 se han incrementado un 20 por ciento y en tres de las seis regiones de la OMS están aumentando las muertes por esta causa.

“La pandemia está cambiando, pero no ha finalizado. Sigue en curso”, ha avisado el dirigente del organismo de Naciones Unidas, para informar de que en los últimos 18 meses se han distribuido más de 12.000 millones de dosis de vacunas, el 75 por ciento de los profesionales sanitarios y de las personas mayores de 60 años están vacunadas y estos instrumentos han permitido salvar la vida de 20 millones de personas.

Sin embargo, y pese a estos datos, Tedros ha lamentado que “cientos de millones de personas” de países de bajos ingresos siguen sin poder vacunarse, por lo que son “más vulnerables” frente a futuras oleadas de contagios de coronavirus.

Por ello, el director general de la OMS ha reiterado la necesidad de que todos los países vacunen al 70 por ciento de la población, para lo cual ha asegurado que se necesita voluntad política para garantizar que las vacunas llegan a todas las comunidades.

 (EUROPA PRESS) 

