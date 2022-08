Mesas de diálogo entre el Gobierno e indígenas realizan ajustes

martes, agosto 23, 2022

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, aseguró que el ajuste se realiza con el fin de agilizar el trabajo entre el Ejecutivo y las Organizaciones indígenas en los dos meses de plazo restantes

Tiempo de lectura: 3 minutos

Monseñor David De la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), informó que se afinó la metodología de las mesas de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas. El ajuste se realiza con el fin de agilizar el trabajo en los dos meses de plazo restantes.

El 13 de agosto se cumplió un mes desde que el Gobierno y las organizaciones indígenas instalaron las primeras mesas temáticas. Ese tiempo sirvió para afinar la metodología y los ritmos de trabajo, a partir de esa experiencia las dos partes propusieron un ritmo más acelerado, explicó De la Torre.

De esa forma, intentarán no detenerse en los “puntos difíciles” para avanzar con los consensos y se elaborará una lista de puntos pendientes. No habrá días alternos que no sesionen las partes, como ocurrió anteriormente, para tener acuerdos al quinto día.

“Los cinco días son ahora de corrido, pero se prevé que haya tiempos de trabajo juntos y por separado porque son necesarios los dos momentos. Es importante que después de una jornada de trabajo puedan tener un tiempo propio. Pensamos que es un método que va a agilizar las cosas, sobre todo con el compromiso de que el día quinto se puedan establecer puntos en común y no esperemos a tener todo definido para poner en marcha decisiones que benefician a la gran mayoría de los ecuatorianos”, manifestó el Secretario de la CCE.

La Iglesia Católica, como garante del proceso de diálogo, también se encuentra en la elaboración de una propuesta sobre cómo dar seguimiento a los acuerdos y cómo continuar el diálogo más allá de los 90 días que establece el acuerdo de paz.

El religioso advirtió que el diálogo tiene tres limitaciones: en lo jurídico no se puede tomar decisiones que no tengan asidero en la Constitución; el Ejecutivo tiene límite de competencias; y por la realidad del país hay una limitación económica. No obstante, destacó que las dos partes han sido capaces de mantenerse en la mesa por un mes.

Tema sobre subsidio de combustibles

La comisión especializada ha sesionado dos veces. Se creó el 29 de julio, cuando la mesa de focalización analizó la propuesta de las organizaciones indígenas y la respuesta del Gobierno.

A los comisionados se les encargó definir criterios para identificar a los beneficiarios de los subsidios y los mecanismos para imple­mentar la focalización.

El Gobierno aseguró que entregó la documentación necesaria para que los técnicos diseñen la política de focalización. Pero Henry Llanes, técnico de la Fenocin, dijo que en los textos no se incluye “información fundamental, como la estructura de costos de los combustibles que se producen en el país y de los combustibles que se importan”.

Cree que la negativa es porque “desde 1994, los precios de los combustibles no se fijan en función de los costos de producción sino de las necesidades fiscales”.

También se pidieron datos sobre el uso del diésel en “grandes empresas” y no consta en el material entregado; se recibieron datos de segmentos de usuarios de combustibles, de enero a julio de 2022, pero son globales, dijo.

“La documentación enviada ha sido la solicitada por las organizaciones sociales y las necesidades de la comisión técnica de la mesa 1 de combustibles. Sabían con anticipación que, incluso, se iba a enviar un documento adicional en inglés, para información de ellos”, respondió Darío Herrera, ministro de Transporte, sobre el tema.

Proceso modificado

Hasta la mesa 2, la apertura fue según la lista inicial de 10 temas. A partir de allí el orden se alteró, como se indica en los recuadros.

Héctor Caillagua, dirigente de la Feine, consideraba necesaria una reunión con autoridades esta semana, para conocer avances y pedir una “respuesta contundente”, porque “la bandera de lucha social ha sido por los combustibles”. Las bases han pedido cortar el diálogo e ir a una protesta, pero la voluntad de la dirigencia es seguir en la mesa y cumplir los 90 días de plazo, manifestó. Revisada la información el 19 de agosto, la comisión se reunirá el 29.

El analista político Daniel Crespo sugirió que la dirigencia debe explicar a las comunidades que una negociación es un proceso con momentos que se aceleran y ralentizan, y al Gobierno que tenga claro el pronóstico sobre el tiempo para las demás mesas e ir articulando las respuestas.

MESA 1

Focalización de subsidios a los combustibles

Es una de las primeras mesas, instalada el 13 de julio. Tras 17 días del proceso de diálogo, el 29 de julio las partes decidieron crear una comisión técnica especializada para identificar criterios. Se reunió el 10 y 19 de agosto. Aún no hay acuerdos.

MESA 2

Banca pública y privada

Es la otra mesa que se instaló desde el inicio del proceso. Se cerró al sexto día, el 18 de julio, con la firma de acuerdos sobre condonación, reestructuración de deudas, recalificación y apertura de créditos a sectores rurales. Para las organizaciones aún hay puntos pendientes.

MESA 3

Fomento productivo

Arrancó el 17 de agosto. Hay cuatro ejes de trabajo: impacto de libre comercio en sector agrícola; fomento productivo a la agricultura familiar campesina; intermediación y estructura de precios; y control de precios sobre regalías de producción de flores. Sesionará hoy.