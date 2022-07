Vacaciones sin celular ni ordenador: ideas para desconectar de verdad

sábado, julio 9, 2022

La tecnología no es la culpable de nuestros males, sino la actitud que tenemos frente a ella. No es el qué, sino más bien, el cómo. ¿Cómo usamos la tecnología?

Tiempo de lectura: 3 minutos

Es importante pensar que nuestras vacaciones deben ofrecernos momentos de calma, de relax, de conectar con nosotros mismos, con la gente, con la naturaleza, etc. Apagar el ruido mental que provoca la entrada de mensajería instantánea, mails, notificaciones, es fundamental. La ausencia de inputs permite escuchar nuestra voz interior. El silencio conlleva introspección, el silencio es salud.

Para caminar hacia ese objetivo comencemos con un punto importante: en España existe un Real Decreto Ley 28/2020 que regula el derecho a la desconexión digital de los trabajadores y garantiza el descanso de los trabajadores. En general, son pocas las personas que lo conocen y lo ejercen.

Sin duda esta regulación española fija las bases, pero no es suficiente si no se acompaña de medidas organizativas, operativas y técnicas. Pero lo más importante es que tú, como trabajador, te lo creas y lo apliques. Tenemos por delante el gran desafío de aprender a gestionar los dispositivos de manera que no invadan nuestros momentos de descanso y desconexión.

La falta de desconexión digital no es un asunto baladí. Puede acarrear fatiga, agotamiento, dolores de cabeza, contracturas, problemas de visión, ansiedad, tristeza, aislamiento, etc. Es decir, si no podemos desconectar, podríamos enfermar seriamente.

Por eso es importante ejercer un control activo en la relación con nuestros dispositivos, sean para lo que sean (laboral, entretenimiento, información, relaciones…).

Además, hay que evitar con toda nuestra fuerzas que internet sea un agujero negro por donde perdamos nuestro tiempo y salud.

La planificación es fundamental. Y por supuesto, cumplirla. De ahí la importancia del autocontrol para dirigir y liderar nuestras vidas. Es necesario aprender a gestionar efectivamente nuestro tiempo, a priorizar nuestro descanso y a buscar nuestro bienestar.

Para lograrlo existen una serie de medidas y estrategias que podemos poner en marcha antes de irnos de vacaciones y bajar definitivamente las persianas. Por un lado, están las meramente tecnológicas y restrictivas y, por otro, las personales y activas.

Medidas tecnológicas y restrictivas

Dejar al máximo cerrados los trabajos o tareas. Delegar en tus compañeros que quedan trabajando. Informar a todo el mundo del periodo de vacaciones – fechas inclusive- . Anticiparse. Avisar de que no se estará disponible. Pasa al modo off: quitar notificaciones, mails, …poner una respuesta automática o desviar las llamadas. Activar mensaje automático explicando que no estas disponible y/o con otro móvil de contacto. Entrena el autocontrol y la autodisciplina. Asume completamente las responsabilidad sobre tu tiempo y evita que otros decidan por ti. Tira de tu fortaleza mental: escribe una frase y repítela cada vez que tengas el impulso de abrir o comprobar tu email o whatsApp. Por ejemplo: «Genio descansando», «Me merezco unos días de relax», «Ahora me toca a mí».

Sin duda estas estrategias tecnológicas son necesarias pero no suficientes, para blindarte en tus días de descanso.

Recuerda que cada microesto termina por configurar un patrón de comportamiento y éste, por determinar un estilo de vida.

Cambia de hábitos o incorpora nuevos que te hagan sentir más consciente y saludable. Tú eres el resultado de tus decisiones diarias. Aprender a autoregularse y autocontrolarse es sin duda la victoria sobre uno mismo. Significa aprendizaje gradual, es la búsqueda de la autonomía y libertad emocional.

Y recuerda que una buena salud digital puede crearse y mantenerse mediante la inclusión de hábitos de autocuidado como son la alimentación equilibrada y sana, el ejercicio, el cuidado de nuestro descanso, la gestión del estrés, y por supuesto, la gestión del uso saludable de nuestros dispositivos.

Ejerce el derecho a la desconexión digital, y vive conforme a tus valores y prioridades. En definitiva, quédate con este mensaje: «En vacaciones, menos hacer y más ser».

Sobre la autora

Gabriela Paoli es psicóloga, formadora y consultora en temas de desarrollo personal y organizacional, formadora y consultora. Lleva más de 21 años trabajando para empresas públicas y privadas de Menorca y la península. Además, desde hace años trabaja en la difusión y la concienciación sobre la hiperconectividad y sus consecuencias para la salud. Parte de su labor se recoge en su libro ‘ Salud digital: claves para un uso saludable de la tecnología’ (2020). Publicado ABC