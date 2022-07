¿Qué pasará en la U?

domingo, julio 10, 2022

Maestrías, webinars, medidas de bioseguridad, conferencias… te presentamos la agenda programada para esta semana, por las universidades más importantes del país

Tiempo de lectura: 3 minutos

Universidad Casa Grande

Descarga la Agenda del #5toEncuentroMAN en este enlace –> https://acortar.link/PCrbFZ

Conoce los horarios de las ponencias y charlas magistrales. No olvides registrarte en la misma web, es obligatorio para poder asistir. 16 de Julio, Guayaquil Desde las 08:30 am Sede:

@ucasagrande

Universidad San Francisco de Quito

Este 12 de julio, en los Martes del Conocimiento, hablaremos sobre los eventos históricos y críticos relacionados a la salud mental y social ¿Qué hemos aprendido en pandemia?, ¿cómo nos recuperamos?

Te esperamos en la @AFquito

Participan como expositores Emiliano Gil y Eduardo Arízaga, de la USFQ

Universidad Técnica Particular de Loja

El rector @acostaide y delegación #UTPL visitaron la Estación Científica Charles Darwin donde se articula acciones para generar investigación y vinculación a través de programas en los que participen sus estudiantes.

Visitaron la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena de #Galápagos, conocieron sus laboratorios y generaron alianza para trabajar en temas de bioseguridad y actividades de sensibilización sobre la conservación

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

Te invitamos al taller de electricidad básica de la carrera de Electricidad de la UCSG con el apoyo de la @oimecuador.

Estas iniciativas llevadas a cabo gracias al U.S. Department of State Bureau of Population, Refugees, and Migration @StatePRM, están dirigidas a las personas en situación de movilidad humana a quienes se le brindan nuevas herramientas y oportunidades de desarrollo.

Fecha de inicio: 11 de julio, 2022

Horario: 08h00 a 12h00

Duración: 2 semanas

Más información: alfonso.kuffo@cu.ucsg.edu.ec

Universidad Ecotec

Promoviendo la salud de nuestra comunidad, nos sumamos al compromiso de usar mascarilla en los espacios cerrados, dentro de nuestros 3 Campus y Anexo. En las áreas comunes al aire libre como Complejo Deportivo y demás, el uso será decisión de cada estudiante. ¡Te queremos sano!

Universidad Andina Simón Bolívar

Hasta el 𝟭𝟱 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 puedes aplicar a una de las maestrías internacionales de la Universidad Andina. Son 7 programas con el 60% de descuento. Hay becas por los 30 años de la universidad y otros beneficios. Si necesitas más información la encuentras en http://bit.ly/3yvavTi