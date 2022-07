Peritaje en área de Tecnología de la Asamblea

viernes, julio 8, 2022

La Fiscalía General del Estado y la Policía Judicial realizaron un peritaje al área de tecnología de la Asamblea, como parte de la investigación por la manipulación de las curules de cuatro legisladores durante el fallido intento de destitución al presidente Guillermo Lasso

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Fiscalía General del Estado y la Policía Judicial realizaron un peritaje al área de tecnología de la Asamblea, como parte de la investigación por la manipulación de las curules de cuatro legisladores durante el fallido intento de destitución al presidente Guillermo Lasso.

La diligencia se realizó este viernes 8 de julio en la planta baja del Palacio Legislativo, a 10 días de los hechos que se dieron en la sesión 782 del Pleno en modalidad virtual.

El peritaje tuvo lugar en un espacio adjunto al hemiciclo legislativo, donde se encuentran los equipos y el sistema de votación de los legisladores. Mientras, el presidente, Virgilio Saquicela (ind.), se reunió con las bancadas legislativas para revisar la agenda de leyes.

Saquicela aseveró que el jueves dialogó por teléfono con la fiscal General, Diana Salazar, para requerirle “que se haga lo más pronto posible las pericias”.

A su vez, la Fiscalía dio un plazo de 72 horas a una operadora telefónica para que entregue información sobre el usuario de la dirección IP (protocolo de Internet), desde donde se produjo el incidente. Y la próxima semana llamará a rendir versiones a funcionarios.

Desconfianza

La vicepresidenta del Parlamento, Yeseña Guamaní (ID), aseveró que en los legisladores hay desconfianza en el mecanismo de votación electrónica, por lo que consideró que se deberán revisar todas las 137 curules.

Esto, después de que los votos de sus coidearios Wilma Andrade, Dalton Bacigalupo y Marlon Cadena, además de Guido Chiriboga, de Creo, fueron manipulados cuando Unes presentó la moción para destituir a Lasso y que alcanzó 80 de los 92 votos necesarios.

“No puede quedar nada en entredicho, nada sobreentendido, peor todavía que se preste para sombras de duda, entonces nosotros vemos con cierta tranquilidad que se empiece la investigación”, señaló Cadena.

El jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, dijo que se deben encontrar a los “responsables materiales e intelectuales” de lo ocurrido. Flores intentó promover la autoconvocatoria del Pleno para que se debata este asunto, pero se negó a entregar información de cuántas firmas de apoyo ha recibido su propuesta.

Cambiar el sistema

Saquicela, de su lado, abrió la posibilidad de cambiar el sistema informático del Parlamento, después de que la Fiscalía aclare lo ocurrido.

“Entiendo que tiene una vigencia ya de más de 10 años, mientras no se evacuen todas las diligencias dispuestas por Fiscalía y las que se puedan disponer más adelante no vamos a tomar ninguna decisión, obviamente lo podremos hacer una vez que la Fiscalía haya actuado a través de los peritos porque ello podría provocar algunos subjetivismos que no queremos que se den”, dijo.

El Parlamento mantuvo sesiones virtuales durante los 18 días del paro liderado por la Conaie y las actividades volvieron a la presencialidad esta semana.