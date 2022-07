NASA muestra impactante ola de calor en Europa

Tiempo de lectura: 2 minutos

La NASA lanzó este lunes una imagen satelital que muestra las altas temperaturas, las cuales superan los 40 grados Celsius, mostrando cómo gran parte de Europa, África y Asia están viviendo olas de calor como nunca antes se habían visto en ese continente. La imagen resulta impactante, ya que muestra cómo en algunas zonas el calor puede llegar a niveles peligrosos. Esto es posiblemente una de las muestras más claras de la realidad que representa el calentamiento global y la crisis climática que estamos enfrentando. Si las temperaturas incrementan cada año, se pueden enfrentar crisis más grandes.

On July 13, 2022, Earth satellites captured temperatures rising above 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit) due to extreme, record-breaking heatwaves across much of Europe, Africa, and Asia: https://t.co/tD6DmpXMyz pic.twitter.com/cb3P1F699Y

— NASA (@NASA) July 18, 2022