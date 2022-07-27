Ecuador y Chile con nuevo acuerdo de integración comercial

miércoles, julio 27, 2022

Ecuador y Chile amplían su relación bilateral, a través de un nuevo acuerdo de integracion comercial. En este se incluyen nuevos rubros para trabajar en conjunto. Este 27 de julio de 2022, los Gobiernos de ambos países compartieron los alcances.

En el acuerdo de integración comecial, vigente desde mayo de 2022, se profundizan las preferencias arancelarias existentes. Así lo explicó Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP).

Además, se ha logrado la inclusión de más productos ecuatorianos para que puedan ingresar al mercado chileno. Entre ellos están neumáticos, prendas de vestir, insumos agroindustriales como aceites vegetales, entre otros.

Por parte de Chile, se facilita el ingreso a Ecuador de carne bovina, de aves, alimentos de animales y más. Estos a través de cupos y contingentes.

Acuerdo comercial contempla temas ambientales y de género

La relación bilateral se amplía con el acuerdo, a traves de la inclusión de nuevos rubros, dijo Legarda. Se logró incluir un capitulo de servicios y telecomunicaciones para permitir que los países incursionen en el intercambio comercial en este sector. A excepción de los servicios financieros y aéreos.

También se impulsa el papel de los exportadores de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). El Gobierno de Chile destacó que el 38% de exportadores ecuatorianos, que envían productos a ese país, es de este segmento.

Además, se han incluido capítulos sobre materia laboral, ambiente y equidad de género, para trabajarlos de manera bilateral.

José Miguel Ahumada, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, señaló que es fundamental impulsar el acceso de mujeres en toda la cadena de comercio exterior de ambos países, además impulsar los emprendimientos liderados por mujeres.

Legarda recalcó que este nuevo acuerdo comecial permite a Ecuador estar más cerca de su inclusión en la Alianza del Pacífico.

Exportaciones ecuatorianas a Chile crecerán 5%

Chile es el principal socio comercial de Ecuador en América del Sur y el cuarto destino de las exportaciones no petroleras.

Actualmente, 906 empresas exportadoras ecuatorianas hacen envíos a Chile.

Según el MPCEIP, Ecuador ha exportado 549 nuevos productos a ese país. Entre ellos están los principales productos agrícolas como banano y camarón; así como agroindustriales y de manufactura.

Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), dijo que con el acuerdo comecial se estima el crecimiento de las exportaciones en 5%. Además, se incentivará la generación de 16 000 empleos en el sector agrícola e industrial.

Las autoridades señalaron que el próximo 18 de agosto, se llevará a cabo el primer encuentro empresarial Ecuador y Chile.