ONU nombra a Ecuador como miembro del Consejo de Seguridad

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La Asamblea General de la ONU eligió este jueves a Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2023-2024.

La candidatura ecuatoriana, que llegaba sin oposición en el grupo de Latinoamérica y el Caribe, recibió el apoyo de 190 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas.



Ecuador reemplazará a México, que termina su mandato al final de este año, y se sentará por cuarta vez en la historia en el máximo órgano de decisión de la ONU.

Peaceful settlement of disputes, protection of civilians, the Women, Peace and Security agenda, non-proliferation, combating illicit arms trafficking and addressing emerging threats will be some of the priorities of our work in the Council. pic.twitter.com/OjdfRs97nu

— Ecuador en ONU (@EcuadorONU) June 9, 2022