¿Cómo podemos dejar de roncar?

domingo, mayo 22, 2022

Este problema que interrumpe el sueño puede ser causado por una variedad de condiciones, pero los expertos dicen que hay maneras de encontrar alivio

Tiempo de lectura: 4 minutos

¿Qué hace que ronquemos y cómo podemos solucionarlo?

Los ronquidos se presentan cuando los músculos de la lengua, el paladar y la garganta se relajan y restringen el flujo de aire. “No puede entrar la bocanada de aire completa y todo comienza a vibrar para que podamos respirar; esa vibración es la que produce el sonido del ronquido”, dijo Kent Smith, un dentista especialista en el sueño establecido en Dallas y expresidente de la Academia Estadounidense del Sueño y la Respiración.

Los varones tienen el doble de probabilidades de roncar que las mujeres y eso puede ser el resultado de varias cosas como las alergias, el envejecimiento, un resfriado o incluso la forma particular que tenga nuestra garganta. Tal vez también el peso sea uno de los factores que contribuyan.

“Existe una combinación de tejidos que, con el paso del tiempo, cuando nosotros aumentamos de peso, ellos también lo hacen”, dijo Smith. “Además, cuando envejecemos pierden un poco de tono y entonces tienden a obstruir las vías respiratorias”.

Al igual que dormir a una gran altitud, el aire seco o húmedo en exceso puede agudizar los ronquidos. Dormir boca arriba o beber alcohol antes de irse a dormir tiende a empeorarlos, ya que los músculos se relajan más y permiten que la lengua obstruya la garganta y restrinja el paso del aire.

Sin embargo, independientemente de lo que diga tu pareja, roncar no es una enfermedad en sí. Pero en ocasiones puede ser un signo de apnea del sueño, un trastorno que puede llegar a ser muy grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidas veces a lo largo de la noche e impide que tengamos un buen descanso nocturno. Eso también puede hacer que aumente el riesgo de tener una presión arterial alta e incluso insuficiencia cardiaca.

¿Qué puedes hacer si tus ronquidos son leves?

Duerme sobre tu costado. En un estudio israelí, se descubrió que más o menos la mitad de las personas que roncaban y tenían apnea del sueño dejaban de roncar cuando cambiaban de posición. Hay algunas almohadas que te ayudan a dormir sobre el costado y camisas que hacen que te incomode ponerte boca arriba. Si te gustan las manualidades, puedes intentar coser pelotas de tenis en la espalda de tu camisa para dormir.

Fortalece la lengua. Una de las causas más comunes de los ronquidos es que la lengua se deslice hacia la garganta. La manera más sencilla de evitarlo es hacer a diario una serie de ejercicios con la lengua. Pero Chang explicó que pueden pasar varias semanas antes de tener algún efecto y que la mayoría de la gente no es constante para seguir haciéndolos.

¿Y si tus ronquidos son moderados?

Si tu polisomnografía revela que tus ronquidos son moderados (que la falta de aire te interrumpe el sueño más de quince veces por hora), debes ver a un médico especialista en el sueño, a un neumólogo o a un otorrinolaringólogo. Tal vez ellos te recomienden lo siguiente:

Un equipo de presión positiva continua de las vías respiratorias (CPAP, por su sigla en inglés). Es un aparato que se sujeta a la nariz o a la nariz y la boca para aumentar la cantidad de aire que pasa por la garganta.

Un protector bucal. Esto te ayuda a adelantar un poco la mandíbula, de tal modo que la lengua no pueda deslizarse hacia la garganta y obstruirla. Es más cómodo que un tubo sujeto al rostro, pero tendrás que acudir varias veces al dentista, quien deberá estar bien capacitado para adaptarla a tus dientes y mandíbula. Asegúrate de que tu aseguradora lo cubra y no compres protectores baratos sin receta porque, a menos que estén calibrados de manera adecuada, no te servirán de nada.

¿Qué debes hacer si tus ronquidos son intensos?

Es muy posible que las personas que roncan mucho tengan algún tipo de apnea. Si una polisomnografía revela que tus ronquidos te interrumpen el sueño más de 30 veces por hora, quizás vayas a tener problemas más graves en el futuro, como cardiopatías y todos los problemas que surgen por la falta de sueño, como la depresión y la ansiedad.

Un equipo de CPAP. En este caso, no sirve de nada un protector bucal, señaló Smith. “Cuando entras a intervalos de apnea severa, hay más probabilidades de que un equipo de CPAP resuelva el problema”, dijo. Estos equipos vienen en decenas de diseños diferentes y algunos son poco intrusivos. Pero con todos tienes que dormir con una parte del rostro cubierta, la cual se conecta a una máquina que zumba un poco.

Una operación. Hay una serie de procedimientos quirúrgicos —implantes o modificaciones de la lengua o del velo del paladar— que pueden ayudar a alguien que ronca mucho, pero solo si los equipos de CPAP no funcionan. “Si no tienes acceso a ellos o, por alguna razón, no quieres usarlos, operarse debe ser la última opción. Nunca debe ser la primera”, dijo Smith.