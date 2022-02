Triste carta de los padres de Drayke, el niño que se suicidó por bullying

Con apenas 12 años, Drayke Hardman se quitó la vida tras sufrir bullying por más de un año en su colegio en Utah, Estados Unidos, denunció la familia en redes sociales.

Una de sus hermanas lo encontró con vida tendido en el suelo en el interior de casa luego que el niño intentara suicidarse, según informó la prensa local.

Poco después la familia trasladó al menor a un hospital en estado crítico, pero murió al día siguiente.

Sus padres, Samie y Andy, compartieron su dolor a través de mensajes y fotografías, en la que aparecen junto al cuerpo de su hijo.

“Este es el resultado de la intimidación. Mi chico hermoso estaba peleando una batalla de la que yo no podía salvarlo. Es real. Es silencioso. Y no hay absolutamente nada que podamos hacer como padres para quitar este profundo dolor”, escribió la madre de Drayke.

La rabia por lo sucedido lo motivó a publicar en Instagram un mensaje donde expresaba su profunda frustración por la muerte de su hijo.

“¿Qué haría que un niño de 12 años perdiera tanta esperanza en su corazón para que se amarrara la camiseta con capucha alrededor del cuello para quitarse la vida?. Una palabra, ACOSO”.

“¿Cómo hay tanto odio en nuestro mundo que permitimos que los niños lastimen a otros? Es simple, lo hacemos el uno al otro y ellos aprenden que está bien”.

La conversación de la madre con Drayke

Los padres denunciaron que su hijo murió el 10 de febrero después de ser víctima de bullying durante un año por parte de un compañero de escuela.

En una entrevista de televisión con el canal KUTV, la madre dijo que había tenido conversaciones con el niño sobre lo que estaba viviendo en el centro educativo.

“¿Piensas sobre el suicidio, has pensado en hacerte daño?”, cuenta la madre que le preguntó al niño.

So heartbreaking drayke Hardman left this world too early—a victim of bullying. Let this tragedy be a lesson to us all to be more kind, more encouraging, & more loving.

Teach Kindness & #doitfordrayke pic.twitter.com/2TztEmtRqF

— Aaron Lloyd (@faintster) February 17, 2022