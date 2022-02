La desnutrición crónica infantil nos convoca a todos

lunes, febrero 21, 2022

La malnutrición (desnutrición, sobrepeso, obesidad o carencias nutricionales) es una de las afectaciones más recurrentes entre los infantes de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad

Desde los años ochenta, la desnutrición crónica infantil (DCI) ha sido una preocupación del estado ecuatoriano y la academia, debido a sus altos índices que, antes de la pandemia del COVID-19, alcanzaban el 27,2% a nivel nacional (UNICEF, 2021). Hoy esta problemática ha sido asumida por el nuevo gobierno, comprometiéndose a reducir su incidencia. Sin embargo, es preciso tener claro la envergadura de tal desafío: la DCI, más que un problema de salud es producto de la desigualdad social, pues está directamente asociada a las condiciones del entorno económico, social y cultural en el que crece y se desarrolla un infante, especialmente en sus primeros 1000 días de vida.

Investigaciones de las ciencias biológicas y las neurociencias demuestran que las experiencias tempranas dejan huella a corto, mediano y largo plazo (Harvard University, s. f.). El desarrollo humano inicia en la gestación y es resultado de la interacción entre el organismo en formación y su mundo circundante (Bronfenbrenner, 1987). Y, aun cuando la natura o genética planta los cimientos, va a ser el entorno el que determine la calidad de la arquitectura cerebral del desarrollo en formación, influyendo en la salud, el comportamiento y el aprendizaje, como señala la Universidad de Harvard (s. f.). Ciertamente, la plasticidad cerebral ocurre a lo largo de toda la vida, pero es más fácil y eficaz influir en la arquitectura de un cerebro en desarrollo que en la edad adulta (Harvard University, s. f.).

Sin embargo, a menor edad, mayor vulnerabilidad el impacto de las condiciones adversas, sean estas ambientales, culturales o por necesidades básicas insatisfechas[1]. La malnutrición (desnutrición, sobrepeso, obesidad o carencias nutricionales) es una de las afectaciones más recurrentes entre los infantes de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad (Victora et al, 2021; Harvard University, s. f.; UNICEF, 2021).

La vulnerabilidad en la primera infancia está directamente relacionada con el rápido crecimiento y desarrollo cerebral, la facilidad para contraer enfermedades infecciosas, su alta sensibilidad al cambio, su necesidad de protección, pero, sobre todo, a su alta dependencia del adulto y la capacidad de este brindarle toda la atención y cuidados que requiere, llámese alimentación, afecto, seguridad o estimulación (Victora et al, 2021; Martorell, 2017).

En Ecuador, uno de cada cuatro niños menores de cinco años presenta DCI (UNICEF, 2021), resultado de las deficientes condiciones de vida del grupo familiar, del consumo de agua insegura o de alimentos no apropiados para su edad. La DCI compromete el crecimiento (baja talla con respecto a la edad), pero también el desarrollo cognitivo. Para reducir o mitigar sus efectos se recomienda acciones preventivas como la educación nutricional a la población, consumo de agua y alimentos saludables, y el monitoreo de la salud y alimentación de las gestantes (incluso antes), así como de las lactantes y de los infantes en sus primeros 1000 días (Keats et al., 2021; UNICEF, 2011), asegurando una atención de calidad en los servicios de salud (UNICEF, 2021).

Sin embargo, se debe subrayar que el país postpandemia es otro. El COVID-19 ha golpeado a todos los sectores sociales y, de forma más intensa, a los grupos vulnerables y en pobreza, como lo advierten el INEC y ENEMDU (2020).

La reducción de los actuales índices de DCI en Ecuador exige mayores esfuerzos; ello dependerá de la capacidad del gobierno de trabajar intersectorialmente, de saber llegar a la población, de establecer alianzas y compromisos sólidos con la sociedad civil. Es derecho de todo ser humano iniciar su ciclo vital bajo condiciones seguras y saludables, y obligación del Estado precautelar el desarrollo social y productivo del país.

Se vuelve entonces prioritario para el nuevo gobierno conciliar un acuerdo nacional con este propósito, a modo de un contrato social público-privado, a largo plazo, sin bajar la guardia; porque en Ecuador, cuando nos proponemos algo juntos, lo logramos.

