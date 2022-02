¿Disfrutar del carnaval sin contraer Covid-19?

domingo, febrero 27, 2022

Durante toda la pandemia, los feriados han venido acompañados de olas de contagios. Sin embargo, sí es posible disfrutar el asueto sin contraer el virus.

Andrés Calero y su familia decidieron adelantar el feriado de carnaval una semana para evitar encontrarse con las aglomeraciones propias de la fecha. Aunque disfrutaron de las playas, Andrés asegura no haber dejado de sentir preocupación por el posible contagio. “En los restaurantes no estuvimos hacinados, pero tampoco había distanciamiento social”, comenta.

El nerviosismo de Andrés es comprensible pues, durante toda la pandemia, los feriados han venido acompañados de olas de contagios. Esto, sumado a la decisión del COE Nacional de quitar las restricciones y permitir aforos del 100 % en espacios abiertos para este carnaval, puede atemorizar a los turistas. Sin embargo, alternativas para disfrutar estos días de asueto y evitar contagiarse de COVID-19.

La epidemióloga Andrea Gómez recomienda que las familias que vayan a visitar sitios concurridos deben usar necesariamente mascarilla. En lugares abiertos, advierte, se puede estar sin mascarilla siempre y cuando se mantenga una distancia de mínimo dos metros con las demás personas.

Así también, si durante los días del feriado percibe algún síntoma que pueda tener relación con el COVID-19, se recomienda evitar exponer a otras personas y aislarse hasta tener un diagnóstico efectivo para confirmar o descartar la presencia del virus.

Sobre la permanencia en hoteles, la especialista señala que para mayor protección se pueden ventilar los espacios, pues si se mantienen cerrados, el aire recircula y hay mayor probabilidad de contagios.

La ventilación natural, el uso de alcohol, lavado de manos con agua y jabón, y evitar retirarse la mascarilla en sitios cerrados con personas que salen del núcleo de convivencia son algunas medidas que recomienda para este carnaval.

Para las actividades típicas de esta festividad, como los juegos de carnaval, la especialista recomienda evitar jugar con extraños, pues asegura que es riesgoso el acercamiento con otros, principalmente cuando no se conoce su estado de vacunación ni cómo se protege del virus.

En cuanto a los niños, recomienda que se mantengan en su núcleo familiar y realicen las diferentes actividades alusivas a la fecha con las personas con quienes se convive. Además, insta a precautelar la utilización de la mascarilla y mantener la vacunación al día.

En espacios turísticos, donde las aglomeraciones se vuelven inevitables, Gómez sugiere que no ser parte de ellas y mantener medidas de distanciamiento y bioseguridad es responsabilidad de cada persona.

“Lamentablemente en este momento no hay medidas que hayan tomado las autoridades; no existe semaforización y se está dando el 100% de responsabilidad a la población”, destaca.

Los hoteleros tienen planes de bioseguridad

Si va a salir de la ciudad, consulte si el hotel en que se hospedará tiene un plan de bioseguridad. Julio Enrique Meza, administrador de un hotel ubicado en San Clemente (Manabí), diseñó uno para este feriado.

Todos los empleados de su establecimiento cuentan con el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 y se realizan pruebas PCR semanales. Además, han adaptado espacios abiertos y turnos para la alimentación de los huéspedes.

Para este feriado, comenta Meza, ya están reservadas todas las habitaciones y, de haber alguna eventualidad respecto al virus, cuentan con un plan de contingencia.

Este dispone el aislamiento de todo el personal con sospecha de contagio. “Si existe un contagio en alguno de los empleados, todos estamos obligados al aislamiento y a buscar la manera de seguir atendiendo a los huéspedes, pero con el menor contacto posible”, cuenta Meza.

Además, de acuerdo al plan, se usará doble mascarilla y se entregará la comida en el balcón de la habitación o en la puerta sin que exista contacto con el mesero. Una de las medidas adicionales relacionadas al tema es el cierre de instalaciones, pero ya en un caso muy extremo, enfatiza.

Jorge Benítez, presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, cuenta que en esta provincia alrededor de 6.000 familias viven directamente del turismo y que el COVID-19 no ha dado respiro a sus negocios. “El agua no espera, la luz no espera, los bancos no esperan. Tenemos que encontrar la forma de seguir manteniendo nuestro trabajo”, dice.

Aunque esperan es una reactivación económica y turística, Benítez se muestra escéptico ante la idea de tener la misma cantidad de visitantes previo a épocas de pandemia. “Antes llegaban más de 70.000 personas a la provincia, comenta, y hoy, con optimismo, aspiramos llegar a 15.000″, manifiesta.

Benítez sugiere que los turistas constaten no estar contagiados con el virus previo a salir de viaje. “Preferimos que se queden en casa si hay sospechas de tener COVID-19. Es responsabilidad de todos cuidarse uno mismo y cuidar a los demás”, indica.

¿Otra ola tras el feriado?

Tras superar la gran ola de contagios provocada por la variante ómicron, la curva en el país tiene una tendencia a la baja. Sin embargo, aún hay muchos casos confirmados. Actualmente, se registran diariamente casi la misma cantidad de contagios que cuando estábamos en la cima de la ola de la variante delta.

Esto nos indica que el virus no ha dejado de circular. De acuerdo con la epidemióloga Gómez, todavía mantenemos un número elevado de casos diarios, así como también una positividad del 60% cuando la OMS recomienda que, para mantener el virus bajo control, sea del 5%.

A esto añade que “Si es que no hay cuidado individual, es posible que nuevamente veamos un incremento de casos después del feriado”.

La experta precisa además que “la población todavía es susceptible a enfermar”, pues el porcentaje de la administración de refuerzos apenas supera el 20% de la población.

“Si queremos prevenir que lo que pasó en enero vuelva a pasar en marzo, es muy importante que mantengamos las medidas de bioseguridad y aprendamos de los errores del pasado. Si creemos que estamos contagiados y tenemos síntomas, debemos evitar reunirnos con otras personas y hacernos un examen diagnóstico”, recomienda.

El Universo