Ejecutivo descarta confinamiento pese a altos contagios

martes, enero 18, 2022

Lasso destacó que no existe una razón para imponer esa medida en el país debido al alto nivel de vacunación impulsado por su gobierno

El presidente Guillermo Lasso aseguró el martes que no habrá un nuevo confinamiento en Ecuador pese a que se registra una masiva oleada de contagios con la variante ómicron del coronavirus.

Destacó que no existe una razón para imponer esa medida en el país debido al alto nivel de vacunación impulsado por su gobierno.

“Estamos viendo los resultados; es una molestia contagiarse con la variante ómicron, pero es como una gripe fuerte, porque mientras en el 2021 llegábamos a 43 fallecidos cada mil contagiados, hoy no se llega ni siquiera a uno… estamos frente a una variante controlable que no está llevando ni siquiera a saturar los hospitales”, dijo Lasso en una entrevista difundida desde el palacio de Gobierno.

Ecuador atraviesa una nueva oleada propiciada por la variante ómicron que ha llevado las cifras de contagios desde unos 4.000, que se registraba en Navidad, hasta más de 42.000 en la segunda semana de enero. Alrededor del 82% de la población mayor de cinco años recibió las dos dosis, unos 13,1 millones de personas y, la tercera, un 13% del total de la población desde mediados de febrero el gobierno espera vacunar a niños de tres a cinco años. Las autoridades inoculan a la población mayor a cinco años. Ecuador tiene 17,3 millones de habitantes.

Lasso señaló que su gobierno está haciendo un nuevo pedido de vacunas a China, a donde viajará en febrero, para inmunizar a ese grupo infantil. La mayor parte de las vacunas contra el COVID-19 utilizadas en Ecuador proceden de ese país.

“No solamente tenemos que preocuparnos de que la salud física, biológica no sufra, también nos tenemos que preocupar de que la economía no sufra… y por la libertad que todos quieren sentir de salir a trabajar, mandar a sus hijos a estudiar, para que los jóvenes vayan a la universidad”, aseguró.

Consideró que el país tiene todo para lograr un crecimiento más grande del que logramos en el 2021, en el que la economía terminó creciendo el 4,1%. “Las expectativas de crecimiento cuando llegué al poder en mayo, eran de 2,5%. Ecuador tiene las posibilidades de apuntar a crecimientos aún mayores, tenemos petróleo, minerales, energía limpia”, entre otras ventajas para lograrlo, añadió.