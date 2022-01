Djokovic: detenido en Australia tras cancelar el gobierno por segunda vez su visa

domingo, enero 16, 2022

Un nuevo pulso entre la estrella del tenis Novak Djokovic y el gobierno de Australia empezó este domingo (hora local) ante un tribunal de tres jueces en la ciudad de Melbourne. El tenista serbio fue detenido el sábado luego de que el gobierno australiano le cancelara por segunda vez su visa, en un conflicto por […]

Un nuevo pulso entre la estrella del tenis Novak Djokovic y el gobierno de Australia empezó este domingo (hora local) ante un tribunal de tres jueces en la ciudad de Melbourne.

El tenista serbio fue detenido el sábado luego de que el gobierno australiano le cancelara por segunda vez su visa, en un conflicto por su derecho a permanecer en el país sin estar vacunado contra la covid-19, decisión que el deportista tenía derecho a apelar.

En la primera parte de la audiencia de apelación, que comenzó a las 9:30 hora local (22:30 GMT del sábado), el gobierno presentó material que, según él, demuestra que la presencia de Djokovic en Australia ha generado un aumento del sentimiento anti vacunas.

Por el otro lado, los abogados del tenista sostienen que no hay evidencia que respalde las afirmaciones de que la presencia de Djokovic ha incitado tal sentimiento y calificó la acusación como “algo perversa”.

La decisión de cancelar la visa por segunda vez y su consecuente detención, que las autoridades australianas basaron en “la salud y el buen orden”, significa que la estrella del tenis mundial se enfrenta a la deportación y a la prohibición de obtener una nueva visa por tres años.

El tenista número uno del mundo todavía está en el programa para jugar en el Abierto de Australia que empieza el próximo lunes.

“Hoy ejercí mi poder para cancelar la visa del señor Novak Djokovic por motivos de salud y de buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo”, anunció el ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, en un comunicado este sábado.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que la decisión se tomó después de “cuidadosa consideración”.

“Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia y, correctamente, tienen el derecho a esperar que los resultados de esos sacrificios sean protegidos”, agregó el mandatario en un comunicado.

Mientras, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, condenó la medida y le envió un mensaje a Djokovic en Instagram: “Novak, te apoyamos”.

“Si querían prohibir que Novak Djokovic ganara el décimo trofeo en Melbourne, ¿por qué no lo deportaron de inmediato, por qué no le dijeron ‘es imposible obtener una visa’?” agregó Vucic.

Primera

La visa de Djokovic fue revocada por primera vez poco después de su llegada a Melbourne el 6 de enero, luego de que los funcionarios de la Fuerza Fronteriza australiana dijeran que “no había proporcionado la evidencia adecuada” para recibir una exención de la vacuna.

Djokovic ingresó inicialmente gracias a una exención otorgada por la asociación australiana de tenis y el estado de Victoria, donde se realiza el Abierto. Aunque en principio no se reveló el motivo de la exención, los abogados del tenista dijeron que la causa fue que había tenido covid recientemente.

La noticia de la detención del tenista se conoce luego de que este respondiera a las acusaciones de que, además, había hecho una declaración falsa en su formulario de viaje, que decía que no había viajado en los 14 días anteriores a su llegada a Australia, cuando en realidad había estado en España.

Djokovic argumentó que el error fue cometido por su agente, calificándolo de “error humano” y agregó que “no fue deliberado”.

También admitió haberse reunido con un periodista y haber tenido una sesión de fotos después de dar positivo a la covid-19.

“Me opongo a las vacunas”

Algunos australianos, que han vivido bajo largos y estrictos confinamientos, se mostraron indignados luego de que Djokovic pudiera ingresar a pesar de no estar vacunado.

El deportista dijo en abril del año pasado: “Personalmente me opongo a las vacunas y no me gustaría que nadie me forzara a vacunarme para poder viajar”.

En Australia hay diariamente decenas de miles de casos de covid, tras el país haber pasado por una de las cuarentenas más férreas del mundo.

Texto original publicado en CNN español