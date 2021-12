¿Qué pasará esta semana en la U?

domingo, diciembre 19, 2021

Las universidades más prestigiosas del país preparan su agenda con diversas actividades navideñas, talleres, nuevas aplicaciones y puestos para pasantías. Conoce su agenda virtual del 20 al 26 de diciembre del 2021

Universidad Técnica Particular de Loja

La UTPL culmina este 20 de diciembre la campaña Reto Navidad 2021 cuyo objetivo es entregar 500 kits de alimentos a familias lojanas de escasos recursos. Esta es una iniciativa del Banco de Alimentos UTPL,

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil convoca hasta este 20 de diciembre a evaluadores de Productos de Investigación, según modalidad de Doble Ciego de la UCSG.

Actividad que estará dirigida a: Profesores-investigadores de la UCSG y de Universidades Nacionales y Extranjeras.

Universidad Casa Grande

La Universidad Casa Grande te invita a sumarte a la nueva carrera de gestión deportiva y te muestra ¿Cómo triunfar ante los problemas cotidianos? ¡Con conocimiento!

Universidad Ecotec

La Universidad Ecotec lanza Simplicity la plataforma de empleabilidad más utilizada y con presencia en varias universidades del mundo. La comunidad estudiantil puede ingresar con el correo institucional y descubrir todas las opciones de esta plataforma.

Universidad Andina Simón Bolívar

La segunda edición del Premio Alfonso Troya Jaramillo fue anunciada hace pocos días por el Área Académica de Gestión, para convocar a estudiantes y profesionales de distintos ámbitos a desarrollar trabajos de investigación en torno a cuatro ejes.

Universidad San Francisco de Quito

Si estás interesado en realizar tus pasantías en el exterior, esta es tu oportunidad.

La oficina de Contacto Empresarial USFQ en colaboración con la International Association for the Exchange of Students for Technical Experience IASTE, los invita a participar en el programa de Pasantías Internacionales Remuneradas internacionales hasta el 23 de diciembre.

Las inscripciones se encuentran abiertas para verano 2022 y se efectuarán reuniones informativas vía Zoom los días lunes y jueves, a las 11:30.

