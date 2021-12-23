Celebrar las festividades de forma segura sí es posible

El autor

Ph.D. in Plant Biology and Pathology - Rutgers, The State University of New Jersey, USA

M.Sc. in Microbiology - Universidad San Francisco de Quito, Ecuador

M.D. Doctor of Medicine and Surgery - Central University of Ecuador, Ecuador

Me interesa el estudio de la bioactividad de productos naturales y metabolitos especializados (secundarios) provenientes de plantas, animales, hongos, algas y bacterias. La investigación que desarrollo trata de identificar extractos, fracciones y moléculas de origen natural con efecto antiparasitario, antiinflamatorio y/o antidiabético. Igualmente, me interesa el estudio de la metabolómica intestinal humana mediante espectrometría de masas (MS) y resonancia magnética nuclear (NMR). Mantengo colaboraciones activas con profesores nacionales (Universidad UTE, ESPOL, Universidad Central del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad IKIAM, PUCE e INABIO), así como con profesores en el extranjero (Alma College, Michigan, University of Georgia y Pennsylvania State University).