La copa menstrual la más querida por las mujeres

sábado, octubre 23, 2021

La popularidad de la copa menstrual entre las mujeres cada vez aumenta más y es que, son muchos los beneficios que se adquieren al utilizarla. Así que, te platicamos más sobre este famoso “cono” de material hipoalergénico que se introduce en la vagina para retener la sangre en el ciclo menstrual.

Los resultados de 13 estudios revelaron que aproximadamente el 70% de las mujeres quieren continuar usando copas menstruales una vez que se familiarizan con la forma cómo se usa.Cuatro estudios, en los que participaron casi 300 mujeres en total, compararon las pérdidas que se daban mientras se usa una copa menstrual y las que ocurren con compresas desechables o tampones.

El nivel de fugas fue similar en tres de los estudios y significativamente menor entre las copas menstruales en un estudio. “A pesar de que existen 1.900 millones de mujeres en todo el mundo en edad de menstruar y que pasan un promedio de 65 días al año con el flujo sanguíneo menstrual, hay pocos estudios que comparen productos sanitarios”, explicó la profesora Penelope Phillips-Howard, de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, autora principal de la investigación.

¿Qué es la copa menstrual?

La copa menstrual es un pequeño recipiente en forma de copa que se inserta en la vagina durante el periodo para recoger el flujo menstrual. Una vez está llena se vacía, se limpia y se puede volver a insertar, de esta manera no se genera ningún tipo de residuo. Está fabricada de silicona de grado médico y por norma general, tiene una vida útil de casi 10 años. Así solo tendrás que realizar la inversión una vez y te olvidas de comprar tampones y compresas cada mes.

A diferencia de los tampones, que también se utilizan de manera interna, la copa menstrual simplemente recoge el líquido sin absorberlo ni resecar las paredes vaginales. Su colocación es muy sencilla ya que es flexible y se adapta perfectamente al cuerpo sin que sientas ninguna molestia. Además, pueden durar hasta 12 horas sin tener que retirarla, pudiendo dormir con ella sin problema. En caso de que quieras quitártela, no necesitarás que hayan pasado ciertas horas para que esté mojada, podrás retirarla cuando quieras o lo necesites, ya que al estar fabricada de silicona facilita su deslizamiento sin sentir molestias.

¿Cómo se utiliza la copa menstrual?

Lo primero que debes hacer es escoger la copa menstrual adecuada para ti. Existen diferentes tallas que se escogen en función de la edad y si se han tenido partos vaginales o no. Por lo que tienes que tener claro que la talla no varía en función de la cantidad del flujo. De hecho, utilizando la copa menstrual seguro que te sorprendes ya que no producimos tanto flujo como pensamos.

La talla pequeña está recomendada para mujeres menores de 30 años que no hayan tenido hijos o los hayan tenido por cesárea. Por otro lado, la talla grande se recomienda para aquellas mujeres que sean mayores de 30 años y hayan tenido hijos por parto vaginal. Estas serían las indicaciones generales, pero siempre hay excepciones como mujeres muy deportistas mayores de 30 años que tengan las paredes vaginales más fuertes y puedan seguir utilizando la talla pequeña.

Una vez hayas escogido la perfecta para ti, deberás esterilizarla antes y después de cada periodo. Existen esterilizadores especiales para la copa menstrual o también puedes hacerlo sumergiendo la copa en agua hirviendo durante 3-5 minutos. Ha llegado el momento de colocarla. Existen varias técnicas para ello, la cuestión es probar y dar con la que mejor te vaya a ti.

Puedes doblar la copa en forma de C, doblar una parte del borde hacia dentro formando una V o doblarla por la mitad y meter los extremos hacia dentro formando una espiral. Si lo necesitas puedes humedecer un poco para facilitar su inserción. En cuanto esté dentro, deberá abrirse formando un pequeño vacío con las paredes vaginales, evitando cualquier tipo de fuga. Para comprobarlo introduce un dedo y recorre el borde de la copa para comprobar que no haya ninguna doblez.

¿Qué ventajas tiene la copa menstrual?

La copa menstrual es una alternativa perfecta a los métodos de higiene tradicionales que conocemos. Vamos a repasar todos los beneficios que aporta.

– Ahorro económico: Como hemos mencionado antes la copa menstrual puede durar hasta 10 años, por lo que solo tendrás que comprarla una vez y te durará durante años.

– Respetuosa con el medio ambiente: Otra de las ventajas es que como se puede reutilizar, reduces a cero la creación de desperdicios mes a mes.

– Totalmente segura para el cuerpo: Está fabricada de silicona de grado médico totalmente segura para nuestro cuerpo y mucho menos agresiva que otros métodos. No reseca las paredes vaginales ni altera el ph del cuerpo.

– Larga duración: Podrás utilizarla hasta doce horas seguidas sin tener que retirarla, perfecta para realizar viajes largos o dormir con ella.

– Fuera malos olores: Al tener un uso interno no provoca malos olores.

Hay muchas marcas diferentes disponibles, pero la copa menstrual puede no ser para todas. Podría llevarte varios intentos llegar a sentirte segura al usar una. “Hay toda una gama de productos y merece la pena ser perseverante para encontrar la que más se ajusta a nosotras”, explicó Debra Holloway, enfermera asesora en ginecología y miembro del Royal College of Nursing de Reino Unido. Lo que usan las mujeres debería ser una elección personal, dicen los expertos.