¿Cuánto cuesta viajar al espacio?

El 2021 ha sido un año cargado de viajes espaciales donde las empresas privadas han ganado un protagonismo más que merecido. Empresas como Space X de Elon Musk o Blue Origin de Jeff Bezos han conseguido hacerse un hueco en un mercado que empieza a romper barreras y a colocarse como alternativas eficientes a la NASA o a la ESA. Pero, ¿Cuánto costaría el viaje al espacio?

Actualmente muchas compañías compiten por ver quién se hace con el trozo de pastel más grande de este nuevo mercado. Los precios para ir al espacio varían según la empresa que se elija. Sin embargo, lo que está claro es que no será barato. Los precios oscilan entre los $200.000 y los $55 millones de dólares, con la excepción de los viajes a la estratosfera.

A continuación una lista de algunas empresas:

World View

Esta empresa es la que tiene los precios más asequibles, pero ojo: sus tickets más baratos son para su viaje en globo por la estratosfera, que asciende a $50.000. En su comunicado oficial, World View anunció que daría opciones de financiación flexible a sus clientes.

Virgin Galactic

El pasado 11 de julio el multimillonario Richard Branson se convertía en la primera persona en viajar al espacio en un vuelo privado de la mano de su compañía, Virgin Galactic. La compañía americana anunció que los billetes para los viajes espaciales variarán desde los $450.000 los más baratos hasta los $600.000 los más caros, los premium que además estarán destinados para investigaciones científicas.

“To all you kids down there…” – @RichardBranson‘s message from zero gravity. #Unity22

Watch the livestream: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021